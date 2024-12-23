«В течении» или «в течение»: как правильно пишется

Производный предлог «в течение» образован из существительного и предлога в и обозначает количество времени. Если вы сомневаетесь в написании, подумайте, можно ли заменить слово вопросом «за какое время?». Если да, значит, на конце нужно писать Е. Вряд ли вы будете использовать в жизни понятие «производный предлог», но вот то, что рассматриваемое слово, которое используется в контексте временного отрезка, пишется с Е на конце, запомнить совсем не сложно.