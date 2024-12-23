«В течении» или «в течение»: как правильно пишется

Бывают «неудобные» слова, в написании которых даже взрослые люди допускают ошибки. И сколько их ни поправляй, они снова и снова пишут неправильно одни и те же наречия, существительные, глаголы. Мы решили разобрать «по косточкам» написание слов, которые для многих оказались слишком сложными. Прочитайте статью, чтобы навсегда запомнить, как правильно писать — «в течении» или «в течение».
Правило написания в русском языке: «в течении» или «в течение»
Чтобы избежать ошибок и не включать сомнительную интуицию при написании проблемных слов, достаточно знать правила русского языка. Если разобраться в сути вещей — что собой представляют слова, в которых постоянно допускаются ошибки, и какая существует связь между их значением и написанием, — можно раз и навсегда запомнить их правописание.
«В течение» — это представитель производных предлогов, которые образуются от других (самостоятельных) частей речи и пишутся с буквой Е на конце. К ним относятся также «в отличие», «вследствие», «согласно»
и т. п.
«В течении» — это существительное «течение» в связке с предлогом в. Слово здесь стоит в предложном падеже, который используется исключительно с предлогами, и в нашем случае отвечает на вопросы «в ком?» или «в чем?». Отвечая на них, получаем — «в течении». На конце пишется И. Если слово стоит в винительном падеже, на конце пишется Е.
Слова «в течение» и «в течении», независимо от того, в каком виде они выступают, — как предлог или как существительное с предлогом, — всегда пишутся раздельно.
— Можно было бы предположить, что производные предлоги «в течение», «в продолжение», «в довершение», «в связи» и другие пишутся раздельно в силу того, что происходят от существительных «течение», «продолжение», «довершение», «связь», которые с предлогами также пишутся раздельно, — отметил Денис Пелихов, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка и литературы Южно-Уральского государственного университета. — Но в русском языке есть масса других слов, таких как «насчет», «вследствие», «вслед», «кряду», «сразу», «навынос» и тому подобных, где бывшие предлоги стали писаться с существительными слитно, превратившись в приставки.
По мнению эксперта, раздельное написание слов «в течение», как и «в продолжение», «в довершение», «в связи» и других производных предлогов, определяется в основном орфографической традицией.
Происхождение производного предлога «в течение»
Производный предлог «в течение» образован из существительного и предлога в и обозначает количество времени. Если вы сомневаетесь в написании, подумайте, можно ли заменить слово вопросом «за какое время?». Если да, значит, на конце нужно писать Е. Вряд ли вы будете использовать в жизни понятие «производный предлог», но вот то, что рассматриваемое слово, которое используется в контексте временного отрезка, пишется с Е на конце, запомнить совсем не сложно.
Денис Пелихов предлагает использовать для запоминания мнемонические приемы, широко применяемые сегодня в школьной практике:
— По отношению к предлогу «в течение» таким приемом может стать визуальное сближение этого слова со словом «время». Если «в течениЕ» обозначает врЕмя, то на конце пишем букву Е.
Отметим также, что, когда пишут «в течении» как существительное с предлогом, то могут иметь в виду два значения — перемещение воды или направление в какой-либо сфере деятельности.
Примеры правильного написания слов «в течении» и «в течение»
Рассмотренное выше правило хоть и простое, рассчитанное на школьников, многие взрослые никак не могут применить на практике. Они снова и снова допускают ошибки, которые сразу режут глаз грамотным людям. Закрепить знания помогают примеры использования слов, вызывающих проблемы при написании. Приведем варианты применения производного предлога «в течение» и существительного с предлогом — «в течении».
Использование производного предлога:
Закалку рассады проводите ежедневно в течение 20 минут, постепенно доводя время «прогулок» до одного часа.
Николай нашел новую работу в течение месяца.
В течение ближайшего времени ожидается снижение цен на жилье.
Отвар ромашки надо пить в течение дня небольшими порциями.
В течение последних лет цены на молокопродукты растут.
В течение всего периода повышенной солнечной активности наблюдается частое появление северных сияний.
Потребитель имеет право предъявить претензии к продавцу в течение всего срока годности товара.
В течение года Сергеев несколько раз ездил в командировки.
Использование существительного с предлогом («в течении») предполагает два варианта — с И и Е на конце:
В течении искусства «абстрактный экспрессионизм» отсутствует контроль разума и логических законов.
После ливня в течении реки была какая-то необыкновенная сила.
В течении океана наблюдается горизонтальное перемещение масс воды.
Лодка неожиданно попала в течение, бурное и неукротимое.
Его произведения совершенно не вписывались в течение, известное как романтизм.
Почему эти слова часто пишут с ошибкой
Грамотность многие воспринимают как правило хорошего тона и неотъемлемое качество человека, к словам которого стоит прислушиваться. Как сказал известный русский ученый Лев Владимирович Щерба: «Писать безграмотно — значит посягать на время людей, к которым мы адресуемся» (1). Существует множество факторов, почему люди допускают ошибки во время письма. Разобравшись в них и найдя первопричину проблемы, будет легче ее устранить.
1. Отсутствие грамотности. Это наиболее распространенная причина, и тянется она со школьной скамьи.
2. Нелюбовь к чтению. Люди, которые с детства идут с книгой по жизни, редко допускают ошибки сродни той, о которой мы сегодня говорим. Зачастую, даже не зная формулировок правил, такие люди пишут без ошибок. Про них часто говорят, что у них врожденная грамотность.
3. Правописание и произношение не совпадает. Говорят, что только в эсперанто — искусственно созданном языке, слова как слышатся, так и пишутся. Произношение букв, гласных и согласных, особенно в конце слов, часто отличается от написания.
Решение этих проблем простое — повторить элементарные правила, изучить соответствующий раздел русского языка, восполнить пробелы в знаниях. Но если правила «не укладываются» в голове, просто запомните, как писать правильно, вплоть до использования ассоциативных методов и мнемонических приемов. Логические выкладки быстро забываются, поэтому зачастую правила учат ошибаться. А мнемонические приемы вспоминаются мгновенно, потому что «правила, составленные для себя» — ключик к запоминанию и быстрому воспроизведению верных грамматических решений (2).
Советы эксперта
Беседуя с Денисом Пелиховым, мы расспросили его не только о правописании слов «в течение» и «в течении», но и о том, как запомнить их правильное написание и как повысить свою грамотность в целом.
1. При написании слова «в течение» в виде существительного с предлогом правописание окончания зависит от падежа.
— В предложном падеже пишется И («Изредка — где? в чем? — в течении реки наблюдались водовороты), а в винительном падеже — Е (“Ручеек втекал — куда? во что? — в течение реки), — раскрыл тонкости орфографии Денис Пелихов.
2. Чтобы запомнить правописание производного предлога «в течение», можно обратиться к истории его появления и аналогии. Он представляет собой застывшую форму винительного падежа существительного «течение» с предлогом в, а в винительном падеже окончание бывшего существительного «течение» совпадает с формой именительного падежа.
— Установить, что предлог «в течение» — это форма винительного падежа, а не предложного, позволяет аналогия с такими временными конструкциями, как «в бытность» или «во время», — пояснил Денис Пелихов. — Ведь мы говорим «в нашу бытность», а не «в нашей бытности», «во время войны», а не «во времени войны», то есть используем именно форму винительного падежа.
3. Универсального способа для запоминания правильности написания «проблемных» слов не существует.
— У каждого слова своя история, и даже те из них, что построены по одной и той же модели, могут писаться по-разному: «с ходу» — «сразу», «к слову» — «кряду», «наверх» — «на миг», — рассказал Денис Пелихов. — Следует заучивать списки таких слов, как это делают школьники на уроках русского языка, а при затруднении обращаться к орфографическим словарям и справочникам.
4. Повысить грамотность поможет чтение хорошей литературы, произведений признанных мастеров слова.
— Чтение способствует выработке так называемой «орфографической насмотренности», — объяснил эксперт. — Чем больше мы читаем, тем чаще наши глаза встречаются с правильно написанными словами, и их орфографический облик невольно откладывается в нашей памяти.
Другие слова, в которых часто допускают ошибки
Производный предлог «в течение» и его брат-близнец, обозначающий движение воды, «в течении» — отнюдь не единственные слова, в написании которых многие носители русского языка регулярно допускают ошибки.
Правильное и неправильное написание слов:
«Девчонки» и «девченки». Используется правило: в именах существительных в ударной позиции, после шипящих в суффиксах пишется буква О: «девчонка», «ручонка».
«Помощник» и «помошник». Корень слова — -мощ-, следовательно, писать нужно букву Щ.
«Винегрет» и «винигрет». Правильно писать — «винегрет». Слово имеет французское происхождение, его написание надо просто запомнить.
«Прийти» и «придти». До 1956 года допускались оба варианта. Но потом была утверждена единая форма написания. По правилам русского языка, после гласного звука приставки корневой звук И переходит в короткий Й. Ранее слово выглядело так: «при-ид-ти». Постепенно оно трансформировалось, звук Д слился с суффиксальным звуком Т.
«Нравится» и «нравиться». Если глагол отвечает на вопрос «что делает?», слово пишем без мягкого знака, если «что делать?» — с мягким.
«Все-таки» и «все таки». Это слово относится к частицам (часть речи) и всегда пишется через дефис.
«Бесплатный» и «безплатный». Если после приставки стоит глухая согласная, то всегда пишется буква С, (приставка бес-), если звонкая — З (приставка без-).
«Будете» и «будите». Первый вариант происходит от глагола «быть», стоящего во 2-м лице множественного числа, и указывает на действие, которое должно в случиться в будущем. Второй вариант написания глагола (с буквой И) относится ко второму спряжению. По правилу, если он изменяется по лицам и числам, то в окончании пишут букву И.
«Периферия» и «переферия». Правильно писать — «периферия». Слово имеет греческое происхождение, его написание надо просто запомнить.
«Исподтишка» и «изподтишка». Приставку ис- перед глухими согласными пишут с буквой С, правильно писать — «исподтишка».
«Наугад» и «на угад». Слова «угад» не существует и, согласно словарю Ушакова, употребляется только с приставкой на-. Следовательно, нет никаких оснований ставить пробел.
Список источников
1. Щерба Л. Безграмотность и ее причины. 1957.
2. Мурашов А. Абсолютная грамотность: риторические стратегии достижения. 2000.
Автор: Марина Саламаха
Эксперт: Денис Пелихов, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка и литературы Южно-Уральского государственного университета