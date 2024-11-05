В течение месяца. Россиянам будут возмещать деньги, переведенные мошенникам

При этом эксперты предупреждают, что следить нужно и за теми картами, которые не используются. Именно они — самая легкая добыча для мошенников. Более того, деньги с нее могут списывать не только злоумышленники, но и сам банк. Например, если подключены дополнительные услуги или страхование.