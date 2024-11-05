В течение месяца. Россиянам будут возмещать деньги, переведенные мошенникам

С ноября 2024 года в России заработал ряд важных изменений в «денежное» законодательство. Как рассказал aif.ru адвокат Тимур Харди, теперь банк будет возмещать гражданам средства, похищенные мошенниками и деньги, которые потратили неизвестные лица с потерянной карты.
Так, пояснил эксперт, если в результате мошеннических операций деньги клиента с карты были похищены, банк вернет их в течение одного месяца, и увеличивать срок банки не имеют права.
«Кроме того, изменения произошли в процессе страхования денег, которые лежат на счетах граждан, — объяснил Харди. — В список ситуаций, требующих страхового возмещения, включили случаи незаконного перевода денег без согласия владельца карты. К примеру, если гражданин потерял карту и оперативно сообщил об этом в банк, а затем с этой карты кто-то осуществил перевод, банк возместит эти средства».
Также вступили в силу изменения в использовании Системы быстрых платежей — теперь переводы средств в бюджет стали бесплатными.
«То есть отменена комиссия за оплату налогов, штрафов, кружков, секций, детских садов, — уточнил эксперт. — Напомню, ранее за подобные операции банки брали комиссию. Также с ноября изменился лимит на бесплатные переводы через СБП. Сумма до 100 тысяч рублей в месяц теперь распространяется не только на переводы между людьми, но и на операции с электронными кошельками».
При этом эксперты предупреждают, что следить нужно и за теми картами, которые не используются. Именно они — самая легкая добыча для мошенников. Более того, деньги с нее могут списывать не только злоумышленники, но и сам банк. Например, если подключены дополнительные услуги или страхование.