В театре во Флоренции отменили выступление российской балерины

Захарова 20 и 21 января должна была выступить на сцене театра с авторским проектом «Па-де-де на пальцах и для пальцев» (Pas de deux for toes and fingers) с участием своего супруга, скрипача Вадима Репина.
«Музыкальный театр “Маджо” сообщает, что балет со Светланой Захаровой и Вадимом Репиным, запланированный на 20 и 21 января 2026 года, в связи с сохранением международной напряженности, создающей атмосферу, которая может поставить под угрозу успех спектакля, временно отложен», — говорится в сообщении на сайте театра.
Театр также предложил зрителям обратиться за возвратом билетов.
Как пишет газета Nazione, решение последовало за обращением посольства Украины в Италии, которое в конце декабря направило письма в адрес властей Флоренции и руководства театра с призывом отменить выступления.
В июле прошлого года Дирекция Королевского дворца Казерты отменила концерт российского дирижера Валерия Гергиева после кампании против его проведения. Участие в ней приняли антироссийские политики и провокаторы, также к ней присоединились украинские ассоциации и сбежавшие за границу российские так называемые оппозиционеры. После решения Дворца Казерты министр культуры Италии Алессандро Джули поддержал отмену выступления Гергиева.