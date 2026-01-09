Популярные темы
В театре во Флоренции отменили выступление российской балерины

РИМ, 9 янв — РИА Новости. Музыкальный театр Teatro del Maggio Musicale во Флоренции сообщил об отмене двух выступлений российской балерины Светланы Захаровой после обращения посольства Украины в Италии.

Источник: РИА "Новости"

Захарова 20 и 21 января должна была выступить на сцене театра с авторским проектом «Па-де-де на пальцах и для пальцев» (Pas de deux for toes and fingers) с участием своего супруга, скрипача Вадима Репина.

«Музыкальный театр “Маджо” сообщает, что балет со Светланой Захаровой и Вадимом Репиным, запланированный на 20 и 21 января 2026 года, в связи с сохранением международной напряженности, создающей атмосферу, которая может поставить под угрозу успех спектакля, временно отложен», — говорится в сообщении на сайте театра.

Театр также предложил зрителям обратиться за возвратом билетов.

Как пишет газета Nazione, решение последовало за обращением посольства Украины в Италии, которое в конце декабря направило письма в адрес властей Флоренции и руководства театра с призывом отменить выступления.

В июле прошлого года Дирекция Королевского дворца Казерты отменила концерт российского дирижера Валерия Гергиева после кампании против его проведения. Участие в ней приняли антироссийские политики и провокаторы, также к ней присоединились украинские ассоциации и сбежавшие за границу российские так называемые оппозиционеры. После решения Дворца Казерты министр культуры Италии Алессандро Джули поддержал отмену выступления Гергиева.