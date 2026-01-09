В июле прошлого года Дирекция Королевского дворца Казерты отменила концерт российского дирижера Валерия Гергиева после кампании против его проведения. Участие в ней приняли антироссийские политики и провокаторы, также к ней присоединились украинские ассоциации и сбежавшие за границу российские так называемые оппозиционеры. После решения Дворца Казерты министр культуры Италии Алессандро Джули поддержал отмену выступления Гергиева.