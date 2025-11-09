В ТЦК признали, что мобилизуют бездомных

До этого издание «Страна.ua» сообщило о мобилизации охранника (по другим сведениям, водителя) голливудской актрисы Анджелины Джоли. Сотрудники ТЦК задержали его на блокпосте при въезде в город Южноукраинск Николаевской области. По данным украинского СМИ, задержанного зовут Дмитрий Пищиков, он тренер по боевому самбо и специалист по восстановительному массажу из города Кропивницкого (Кировограда). Родственники мужчины утверждают, что у него не было проблем с документами и он не числился в розыске: из-за заболевания спины до конца 2025 года он пригоден только для службы в тылу, что подтверждается справкой из военно-врачебной комиссии.