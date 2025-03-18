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В Татарстане нашли могильники булгарско-золотоордынского периода

Предварительно находки датируются X—XIV вв.еками.

Источник: Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия

В Алексеевском муниципальном районе (Татарстан) при историко-культурной экспертизе нашли комплекс археологических памятников — два могильника и селище булгарско-золотоордынского периода, сообщается на сайте комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия.

Находки получили названия «Саконский могильник I», «Саконский могильник II», «Саконское селище IV». Они позволяют создать представление о быте в Средние века и о ритуале захоронения.

На территории памятников также обнаружили многочисленные артефакты — фрагменты круговой и лепной керамики, осколки костей. Они соотносятся с булгарскими домонгольскими и золотоордынскими памятниками и артефактами чияликской культуры. На территории памятников сохранились и человеческие костные останки.

Находки предварительно датируются X—XIV вв.еками. В южной части комплекса также обнаружили керамику, такие единичные артефакты связаны с Новым временем (конец XIX — начало XX веков).

Ранее сообщалось о том, что в Минусинской котловине в Хакасии и на юге Красноярского края обнаружили наскальные рисунки XVII — начала XX века. Благодаря петроглифам можно узнать о традициях, верованиях и социальной структуре жившего возле Енисея в Новое время народа.

Исследования проходили в горах Тепсей, Усть-Туба, Фунтиковой горе. На рисунках представлены сцены охоты и перекочевок, семейные пары, хороводы, кони, верблюды и собаки. Некоторые петроглифы представляют собой изображения шаманов и фантастических созданий.