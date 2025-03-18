В Татарстане нашли могильники булгарско-золотоордынского периода

Ранее сообщалось о том, что в Минусинской котловине в Хакасии и на юге Красноярского края обнаружили наскальные рисунки XVII — начала XX века. Благодаря петроглифам можно узнать о традициях, верованиях и социальной структуре жившего возле Енисея в Новое время народа.