В Татарстане нашли место, где, возможно, похоронен вещий Олег

«Уловить археологические следы погребений викингов сложно, но письменные источники (более достоверные, чем археологические) со всей очевидностью свидетельствуют, что эти погребения в Среднем Поволжье совершались и одним из них может быть могила вещего Олега. Учитывая, что современный Болгар — крупный туристический центр, и в целях сохранения памяти о смерти и погребении князя Олега где-то в округе города логично поставить вопрос о сооружении здесь памятного знака — символической “Олеговой могилы”, наподобие существующих в Киеве и рядом со Старой Ладогой», — сообщил Овчинников.