В Татарстане нашли место, где, возможно, похоронен вещий Олег

По мнению исследователя, поиски могилы нужно проводить в окрестностях Болгара.
«Смерть Олега могла наступить в результате укуса змеи на берегах Волги, в районе, который сейчас входит в Спасский район», — сообщает телеграм-канал «Еду в Татарстан».
Овчинников также выразил сомнения по поводу того, что князь Олег умер в 912 году. По его словам, это, скорее всего, произошло в 922 году. Он ссылается на данные более раннего списка Повести временных лет и записку арабского путешественника от 922 года, в которой описан ритуал погребения, предположительно, связанный с вещим Олегом.
В разговоре с порталом «Реальное время» историк предложил установить в Болгаре памятник, символизирующий захоронение князя.
«Уловить археологические следы погребений викингов сложно, но письменные источники (более достоверные, чем археологические) со всей очевидностью свидетельствуют, что эти погребения в Среднем Поволжье совершались и одним из них может быть могила вещего Олега. Учитывая, что современный Болгар — крупный туристический центр, и в целях сохранения памяти о смерти и погребении князя Олега где-то в округе города логично поставить вопрос о сооружении здесь памятного знака — символической “Олеговой могилы”, наподобие существующих в Киеве и рядом со Старой Ладогой», — сообщил Овчинников.
