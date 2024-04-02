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В Тасмании на затонувшем корабле нашли очень редкую рыбу «с руками»

В Тасмании водолазы при обследовании затонувшего голландского парохода SS Tasman заметили очень редкую рыбу — Brachiopsilus dianthus. Ее грудные плавники похожи на руки. Окрас — розовый. Особь пряталась среди обломков судна, пишет Live Science со ссылкой на одного из участников экспедиции Брэда Тернера.

Источник: Tasmanian Underwater Explorer

Глубина погружения — 70 м. У дайверов было всего 25 мин. Когда отведенное на обследование время подходило к концу, аквалангисты увидели еще одну Brachiopsilus dianthus. Она было в 10 м от первой рыбы.

Вид Brachiopsilus dianthus был открыт в 1947 году. С тех пор его представителей видели всего несколько раз. Это один из четырех видов брахионихтовых рыб в Тасмании. У Brachiopsilus dianthus нет плавательного пузыря, поэтому они обитают вблизи скалистого дна и способны плавать только на небольшие расстояния. Благодаря похожим на плавники руки они могут быстро наброситься на проплывающую мимо добычу.

Пароход SS Tasman затонул 140 лет назад. Он был построен в 1873 году. Судно использовали для перевозки грузов и пассажиров. Его обломки находятся недалеко от острова Ипполит-Рокс. Корабль пошел ко дну, наткнувшись на риф, когда пытался пройти по узкому проходу. 29 пассажиров и экипаж спаслись, но на борту остались 75 коров.