В Тасмании на затонувшем корабле нашли очень редкую рыбу «с руками»

Вид Brachiopsilus dianthus был открыт в 1947 году. С тех пор его представителей видели всего несколько раз. Это один из четырех видов брахионихтовых рыб в Тасмании. У Brachiopsilus dianthus нет плавательного пузыря, поэтому они обитают вблизи скалистого дна и способны плавать только на небольшие расстояния. Благодаря похожим на плавники руки они могут быстро наброситься на проплывающую мимо добычу.