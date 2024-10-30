В Тамбове ввели туристический налог

«В частности, я обозначил, что проект принимается без широкого обсуждения, в котором могли бы принять участие не только представители власти, но и сами жители города, а также представители гостиничного сектора. Уверен, что совместные дискуссии могли бы помочь найти более сбалансированный подход и учесть интересы всех сторон», — написал парламентарий в своем Telegram-канале. По его словам, фракция КПРФ выступила против туристического налога в Тамбове. Доступ к трансляции заседания городской думы Тамбова в данный момент ограничен.