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В Тамбове ввели туристический налог

Городская дума Тамбова ввела туристический налог для посетителей города, останавливающихся в гостиницах более чем на сутки. Ставка налога с начала следующего года составит 1% от стоимости проживания, а к 2029 году вырастет до 5%. При этом минимальный размер налога будет равен 100 ₽ вне зависимости от стоимости номера.

Источник: Агентство «Москва»

По предварительной оценке, в следующем году туристический налог принесет в бюджет Тамбова более 26 млн руб. По словам депутата гордумы Тамбова от КПРФ Артема Александрова, решение о введении туристического налога вызвало споры на сегодняшнем заседании.

«В частности, я обозначил, что проект принимается без широкого обсуждения, в котором могли бы принять участие не только представители власти, но и сами жители города, а также представители гостиничного сектора. Уверен, что совместные дискуссии могли бы помочь найти более сбалансированный подход и учесть интересы всех сторон», — написал парламентарий в своем Telegram-канале. По его словам, фракция КПРФ выступила против туристического налога в Тамбове. Доступ к трансляции заседания городской думы Тамбова в данный момент ограничен.

Введение туристического налога обсуждается также в соседней с Тамбовской Липецкой области.

Принять его горсовет областного центра планирует на заседании в ноябре.