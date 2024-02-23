В Таиланде рыбаки поймали трехметрового сельдяного короля

В том же месяце житель Пензы выловил из Сурского моря гигантского судака. Рыбак хотел отпустить судака, но не смог, поскольку рыба была поймана с солидной глубины и при вылавливании от резкой смены давления у нее раздулся плавательный пузырь. Чтобы отпустить такую рыбу обратно в среду обитания, нужно проткнуть ей брюшко в месте плавательного пузыря и спускать воздух, но у рыбака нечем было это сделать и ему пришлось забрать рыбу с собой.