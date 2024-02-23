В Таиланде рыбаки поймали трехметрового сельдяного короля

Как уточняется, рыбу редкого вида, некоторые особи которого могут вырастать до 17 м в длину и весить до 200 кг, обнаружили у берегов Андаманского моря. Морского обитателя весом 8,6 кг подняли на борт рыболовецкого судна недалеко от острова Пхукет.
«Рыбаки нашли редкую трехметровую рыбу-весло, считающуюся “предвестником бедствий”, которую теперь отправят в музей, что вызвало опасения у местных жителей», — сказано в материале от 21 февраля.
Отмечается, что это уже второй случай за год появления так называемой «рыбы-землетрясения» на Андаманском побережье Таиланда. Ранее рыбу этого вида длиной 11 м выловили в январе также в Андаманском море у берегов таиландской провинции Сатун.
В сентябре прошлого года рыбаки выловили гигантскую мертвую змею в Ангаре неподалеку от Братска. Рыбаки тогда отметили, что змеи такого размера в Сибири не водятся. Они предположили, что, судя по всему, это была сбежавшая от своих хозяев анаконда.
В том же месяце житель Пензы выловил из Сурского моря гигантского судака. Рыбак хотел отпустить судака, но не смог, поскольку рыба была поймана с солидной глубины и при вылавливании от резкой смены давления у нее раздулся плавательный пузырь. Чтобы отпустить такую рыбу обратно в среду обитания, нужно проткнуть ей брюшко в месте плавательного пузыря и спускать воздух, но у рыбака нечем было это сделать и ему пришлось забрать рыбу с собой.