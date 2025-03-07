В Таиланде рассталась пара, установившая рекорд по длительности поцелуя

В 2013 году влюбленные не собирались повторять эксперимент — на тот момент Лаксане Тиранарат было 33 года, она только что перенесла серьезное заболевание. Пара отважилась на рекорд из-за приза в 100 тыс. бат и двух колец с бриллиантом. При этом в 2012 году они потеряли звание рекордсменов, проиграв другой паре.