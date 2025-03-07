В Таиланде рассталась пара, установившая рекорд по длительности поцелуя. Достижение было зафиксировано в 2013 году на мероприятии Ripley’s Believe It or Not! в Паттайе, пишет Independent.
Губы Эккачая и Лаксаны Тиранарат оставались сомкнутыми в поцелуе 58 часов и 35 минут. Целоваться они начали 12 февраля 2013 года, а завершили поцелуй уже в День всех влюбленных. Пара побила свой же рекорд 2011 года — тогда поцелуй продлился 46 часов 24 минуты без перерыва.
Рекордсмены решили сохранить в тайне от общественности причину расставания.
56-летний Эккачай Тиранарат вспоминал: поцелуй нельзя было прекращать даже во время похода в туалет. Иначе рекорд бы не зафиксировали. В 2011 году он заявил, что только сумасшедшие могли бы отважится сделать нечто подобное.
В 2013 году влюбленные не собирались повторять эксперимент — на тот момент Лаксане Тиранарат было 33 года, она только что перенесла серьезное заболевание. Пара отважилась на рекорд из-за приза в 100 тыс. бат и двух колец с бриллиантом. При этом в 2012 году они потеряли звание рекордсменов, проиграв другой паре.
Во врем поцелуя влюбленные постукивали друг друга по голове, чтобы не уснуть. Эккачай Тиранарат признавался, что после рекордного поцелуя так сильно устал, что ничего не хотел делать. Он мечтал отдохнуть и страдал от сильной жажды.
После 2013 года Книга рекордов Гиннесса перестала фиксировать подобное достижение, посчитав, что оно стало опасным для здоровья. Рекорд по самому долгому поцелую заменили на марафон — участникам позволяется делать перерывы по 5 минут после часа, проведенного в поцелуе.
Как напомнили в Independent, в 1999 году рекордсмены Кармит Цубера и Дрор Орпаз были госпитализированы после 30 часов поцелуя, пара чуть не потеряла сознание. В 2004 году у Андреа Сарти начались судороги во время 31-часового поцелуя. В 2011 году один из несостоявшихся рекордсменов потерял сознание через 30 минут в поцелуе.
Ранее сообщалось о том, что Марджори Фитермани Берни Литтман попали в Книгу рекордов Гиннесса как самая старая пара, вступившая в брак. Союз зарегистрировали 19 мая 2024 года. Узаконить отношения пара не спешила — их роман в доме престарелых продлился девять лет. На момент, когда они все же решили официально сочетаться узами брака, общий возраст влюбленных составил 202 года и 271 день.