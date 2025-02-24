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В Таиланде пять огромных питонов захватили дом пенсионера

Соседи, решившие, что рептилии сулят удачу, искренне позавидовали мужчине.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: KhaoSod

В провинции Кампхэнгпхет (Таиланд) семейство питонов «выселило» пенсионера из собственного дома, — пишет The Thaiger.

Сообщается, что 62-летний Туи Суванбанг обратился к змееловам из близлежащего национального парка Клонг Лан за помощью, когда увидел дома множество огромных змей. Как позднее выяснилось, в длину рептилии достигали до трех метров.

Чтобы выловить незваных гостей, сотрудникам национального парка понадобился час. Рептилий поместили в мешки, а позже — выпустили в соседнем лесу. По словам домовладельца, прежде он с подобным не сталкивался.

Известно, что соседи пенсионера, наблюдавшие за процессом отлова, решили, что появление змей сулит хозяину удачу. Теперь они планируют указать в лотерее номер дома Суванбанга и непременно выиграть миллионы.

Ранее рассказывали, что калифорниец вернулся домой после эвакуации и обнаружил, что его новый сосед — медведь.