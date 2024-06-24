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В Таиланде появятся новые деньги

Банк Таиланда выпустит десять миллионов памятных банкнот из полимерного материала к годовщине Короля. Новые купюры будут доступны для покупки с 23 июля. Рассказываем о курсах обмена долларов и евро на бат, а также ценах на экскурсии.

Новые деньги в Таиланде 100 и 500 батт.
Источник: mirthailand.rul

В честь годовщины Короля, которая состоится 28 июля, банк Таиланда выпустит десять миллионов памятных банкнот номиналом 100 бат.

Новость сообщил телеграм-канал Ассоциации Туроператоров. Новые банкноты напечатаны на полимерном материале и будут доступны для покупки с 23 июля.

Новые деньги в Таиланде достоинством 20 и 50 батт.
Источник: mirthailand.rul

Купюры долларов и евро должны быть в хорошем состоянии и без повреждений, чтобы их приняли. Если необходимо обменять мелкие долларовые купюры и купюры старше 2006 года, нужно учитывать, что курс может быть менее выгодным. Поэтому рекомендуется брать с собой на отдых купюры номиналом в 100 долларов. Тайский бат тесно связан с курсом валюты США, поэтому лучше выбирать именно его для обмена. Курс бата к рублю также зависит от текущего курса доллара.

Новость

Для того чтобы заказать полноценный обед в кафе, туристу лучше иметь при себе сумму в размере от 800 до 1000 бат. Морские экскурсии пользуются большой популярностью среди российских туристов. Например, поездка на Пхи Пхи обойдется в 2500 бат на каждого человека. Из морских экскурсий туристы часто предпочитают катание на гидроциклах: стоимость поездки начинается от 86 долларов.

Путешествие по Пхукету с экскурсией стоит от 500 бат. Среди других популярных наземных экскурсий — Као Лак (сафари) — 39 долларов на человека.

Экскурсии можно оплатить до поездки, в процессе планирования тура или непосредственно на месте батами.

Автор: Елизавета Чеботарева