В Таиланде появятся новые деньги

В честь годовщины Короля, которая состоится 28 июля, банк Таиланда выпустит десять миллионов памятных банкнот номиналом 100 бат.
Новость сообщил телеграм-канал Ассоциации Туроператоров. Новые банкноты напечатаны на полимерном материале и будут доступны для покупки с 23 июля.
Купюры долларов и евро должны быть в хорошем состоянии и без повреждений, чтобы их приняли. Если необходимо обменять мелкие долларовые купюры и купюры старше 2006 года, нужно учитывать, что курс может быть менее выгодным. Поэтому рекомендуется брать с собой на отдых купюры номиналом в 100 долларов. Тайский бат тесно связан с курсом валюты США, поэтому лучше выбирать именно его для обмена. Курс бата к рублю также зависит от текущего курса доллара.
Для того чтобы заказать полноценный обед в кафе, туристу лучше иметь при себе сумму в размере от 800 до 1000 бат. Морские экскурсии пользуются большой популярностью среди российских туристов. Например, поездка на Пхи Пхи обойдется в 2500 бат на каждого человека. Из морских экскурсий туристы часто предпочитают катание на гидроциклах: стоимость поездки начинается от 86 долларов.
Путешествие по Пхукету с экскурсией стоит от 500 бат. Среди других популярных наземных экскурсий — Као Лак (сафари) — 39 долларов на человека.
Экскурсии можно оплатить до поездки, в процессе планирования тура или непосредственно на месте батами.
Автор: Елизавета Чеботарева