В Таиланде появятся новые деньги

Купюры долларов и евро должны быть в хорошем состоянии и без повреждений, чтобы их приняли. Если необходимо обменять мелкие долларовые купюры и купюры старше 2006 года, нужно учитывать, что курс может быть менее выгодным. Поэтому рекомендуется брать с собой на отдых купюры номиналом в 100 долларов. Тайский бат тесно связан с курсом валюты США, поэтому лучше выбирать именно его для обмена. Курс бата к рублю также зависит от текущего курса доллара.