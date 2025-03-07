В Таиланде отменили государственное регулирование причесок в школах

В Таиланде действовали строгие правила относительно внешнего вида учеников в школах, включая прически. Для мальчиков это обычно короткие стрижки, такие как «ежик», а для девочек — каре до подбородка или плеч. Эти требования касались как государственных, так и частных школ, где ученики обязаны соблюдать установленный стандарт внешнего вида, включая форму и прическу.