Популярные темы
Общество
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Факты
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Таиланде отменили государственное регулирование причесок в школах

В Таиланде отменили государственное регулирование причесок для учащихся школ, сообщает The Thaiger со ссылкой на решение Верховного административного суда Таиланда.

Источник: Freepik

Согласно отмененному судом регламенту, действовавшему с 1975 года, мальчикам запрещалось носить бороды и усы и отращивать волосы, а девочкам — носить макияж и отращивать волосы ниже ушей до определенного возраста. Суд признал эти ограничения нарушением прав студентов и устаревшими в современных условиях.

В Таиланде действовали строгие правила относительно внешнего вида учеников в школах, включая прически. Для мальчиков это обычно короткие стрижки, такие как «ежик», а для девочек — каре до подбородка или плеч. Эти требования касались как государственных, так и частных школ, где ученики обязаны соблюдать установленный стандарт внешнего вида, включая форму и прическу.

В университетах таких строгих требований нет, и студенты могут выбирать прически по своему усмотрению. Однако в некоторых учебных заведениях могут существовать внутренние правила, касающиеся внешнего вида, но они обычно менее строгие, чем в школах.

Теперь вопрос о прическах учащихся будет решаться на уровне каждого учебного заведения. Это решение предоставляет ученикам и родителям больше свободы в выборе внешнего вида.

Как отмечает издание, обсуждения нового законодательного решения продолжаются. Некоторые активисты выражают обеспокоенность поведением учителей, которые продолжают наказывать студентов с длинными волосами.

По данным The Bangkok Post, в 2020 году постановление, регулирующее длину волос учащихся, было смягчено. Учащимся разрешали носить длинные волосы, если это выглядело аккуратно и опрятно. Тем не менее, многие школы продолжали ссылаться на регламент 1975 года, что вызывало возмущение учащихся.