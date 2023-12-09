15:17 (мск), источник: РБК Life

В Таиланде останки древней рептилии объявили национальным достоянием

Министерство природных ресурсов и окружающей среды Таиланда объявило национальным достоянием окаменелости гигантского крокодила Chalawan thailandicus. Животное обитало на территории страны около 150 млн лет назад, в конце юрского периода. Об этом сообщает издание Nation.

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Ископаемые останки этого пресноводного впервые обнаружили на северо-востоке Таиланда в 1980-х годах — была найдена почти целая нижняя челюсть. Палеонтологи изучили окаменелости и пришли к выводу, что скелет животного существенно отличался от уже известных науке видов. В 2013 году после масштабного изучения останков ученые отнесли их к новому виду — Chalawan thailandicus.

Древнюю рептилию назвали так в честь одного из главных персонажей тайской народной сказки «Крайтонга». В ней рассказывается история Чалавана, короля крокодилов.

По словам палеонтологов, длина черепа рептилии составляла около 1,1 м, а само животное могло достигать более 10 м в длину.

Незадолго до этого ученые обнаружили в индийском штате Западная Бенгалия уникальные окаменелости вымершего вида рептилий, возраст которых составляет 250 млн лет. Это первые подобные останки, найденные за всю историю в этой стране. Кости оказались старше самых древних археологических находок в Индии более чем на 200 млн лет. По мнению специалистов, окаменелости могли принадлежать предку современного крокодила.

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