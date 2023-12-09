В Таиланде останки древней рептилии объявили национальным достоянием

Ископаемые останки этого пресноводного впервые обнаружили на северо-востоке Таиланда в 1980-х годах — была найдена почти целая нижняя челюсть. Палеонтологи изучили окаменелости и пришли к выводу, что скелет животного существенно отличался от уже известных науке видов. В 2013 году после масштабного изучения останков ученые отнесли их к новому виду — Chalawan thailandicus.

Древнюю рептилию назвали так в честь одного из главных персонажей тайской народной сказки «Крайтонга». В ней рассказывается история Чалавана, короля крокодилов.

По словам палеонтологов, длина черепа рептилии составляла около 1,1 м, а само животное могло достигать более 10 м в длину.