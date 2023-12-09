В Таиланде останки древней рептилии объявили национальным достоянием

Ископаемые останки этого пресноводного впервые обнаружили на северо-востоке Таиланда в 1980-х годах — была найдена почти целая нижняя челюсть. Палеонтологи изучили окаменелости и пришли к выводу, что скелет животного существенно отличался от уже известных науке видов. В 2013 году после масштабного изучения останков ученые отнесли их к новому виду — Chalawan thailandicus.
Древнюю рептилию назвали так в честь одного из главных персонажей тайской народной сказки «Крайтонга». В ней рассказывается история Чалавана, короля крокодилов.
По словам палеонтологов, длина черепа рептилии составляла около 1,1 м, а само животное могло достигать более 10 м в длину.
Незадолго до этого ученые обнаружили в индийском штате Западная Бенгалия уникальные окаменелости вымершего вида рептилий, возраст которых составляет 250 млн лет. Это первые подобные останки, найденные за всю историю в этой стране. Кости оказались старше самых древних археологических находок в Индии более чем на 200 млн лет. По мнению специалистов, окаменелости могли принадлежать предку современного крокодила.