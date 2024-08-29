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В Таиланде новый кулинарный тренд — блюдо «Танцующие креветки»

«Танцующие креветки»: рассказываем про популярное блюдо из Таиланда, ингредиенты которого буквально выпрыгивают из тарелки.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail

«Танцующие креветки» — популярное блюдо тайской уличной кухни. Его готовят из живых пресноводных креветок, которые заживо маринуют, а после — подают вместе с салатом и овощами.

Кажется, что такой кулинарный изыск просто невозможно заказать, будучи в здравом уме, однако большинство из тех, кто его пробовал, были поражены текстурой и сложным сочетанием вкусов.

Моя первая проба блюда принесла мне истинное удовольствие. Это невероятный вкус, который парализует тело и приводит вас в состояние полного наслаждения.

Марк Винс
популярный кулинарный блогер

Уличные повара раскрыли секрет блюда и рассказали, что его готовят из живых пресноводных креветок, заправленных пряным маринадом из молотого чили, сока лайма, рыбного соуса, мяты, нарезанного лука-шалота и лемонграсса. Чаще всего его подают с различными видами клейкого риса. Пока вы едите «салат», живые креветки танцуют в вашем ЖКТ, добавляя «острых» ощущений побольше, чем любой чили. Признайтесь, рискнули бы вкусить такое блюдо?

О другой «роскоши» гастрономии, московской золотой шаурме, рассказываем в отдельном материале.