В Таиланде новый кулинарный тренд — блюдо «Танцующие креветки»

«Танцующие креветки» — популярное блюдо тайской уличной кухни. Его готовят из живых пресноводных креветок, которые заживо маринуют, а после — подают вместе с салатом и овощами.
Кажется, что такой кулинарный изыск просто невозможно заказать, будучи в здравом уме, однако большинство из тех, кто его пробовал, были поражены текстурой и сложным сочетанием вкусов.
Моя первая проба блюда принесла мне истинное удовольствие. Это невероятный вкус, который парализует тело и приводит вас в состояние полного наслаждения.
Уличные повара раскрыли секрет блюда и рассказали, что его готовят из живых пресноводных креветок, заправленных пряным маринадом из молотого чили, сока лайма, рыбного соуса, мяты, нарезанного лука-шалота и лемонграсса. Чаще всего его подают с различными видами клейкого риса. Пока вы едите «салат», живые креветки танцуют в вашем ЖКТ, добавляя «острых» ощущений побольше, чем любой чили. Признайтесь, рискнули бы вкусить такое блюдо?
О другой «роскоши» гастрономии, московской золотой шаурме, рассказываем в отдельном материале.