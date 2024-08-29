В Таиланде новый кулинарный тренд — блюдо «Танцующие креветки»

Уличные повара раскрыли секрет блюда и рассказали, что его готовят из живых пресноводных креветок, заправленных пряным маринадом из молотого чили, сока лайма, рыбного соуса, мяты, нарезанного лука-шалота и лемонграсса. Чаще всего его подают с различными видами клейкого риса. Пока вы едите «салат», живые креветки танцуют в вашем ЖКТ, добавляя «острых» ощущений побольше, чем любой чили. Признайтесь, рискнули бы вкусить такое блюдо?