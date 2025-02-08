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В Таиланде начнут давать диким слонам противозачаточные препараты

Дикие представители вида стали все чаще наносить значительный ущерб сельскохозяйственным угодьям, местным жителям и туристам. Чтобы взять под контроль популяцию слонов, власти решили пойти на крайние меры.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: AP 2024

Власти Таиланда с помощью противозачаточных препаратов планируют взять под контроль популяцию диких азиатских слонов, — пишет The Guardian.

Сообщается, что это необходимо из-за участившихся несчастных случаев: слоны постоянно забредают в населенные пункты и наносят ущерб сельскохозяйственным угодьям, домам и даже людям. Только за 2024 год из-за подобных инцидентов погибли 19 человек, еще 22 — получили ранения. Кроме того, за этот период животными были повреждены 594 сельскохозяйственных угодья.

Отметим, что предложение использовать противозачаточные средства вызывает споры, поскольку было проведено недостаточно испытаний, чтобы выявить долгосрочное воздействие препарата на животных.

Также стоит отметить, что азиатские слоны с 1986 года находятся под угрозой исчезновения, из-за чего попытка сокращения их популяции выглядит, как минимум, неоднозначной.

Тем не менее власти Таиланда заявляют, что в прошлом году было проведено испытание противозачаточного средства SpayVac на семи одомашненных тайских слонах. В ходе исследования было установлено, что оно не оказало никакого негативного воздействия.

Известно, что в 2025 году на первом этапе противозачаточные препараты с помощью дротиковых инъекций планируется ввести примерно 20 диким самкам слонов. За их состоянием будут следить опытные ветеринары.

Ранее рассказывали, что в Индии слон убил бивнем пожилого туриста.