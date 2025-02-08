В Таиланде начнут давать диким слонам противозачаточные препараты

Сообщается, что это необходимо из-за участившихся несчастных случаев: слоны постоянно забредают в населенные пункты и наносят ущерб сельскохозяйственным угодьям, домам и даже людям. Только за 2024 год из-за подобных инцидентов погибли 19 человек, еще 22 — получили ранения. Кроме того, за этот период животными были повреждены 594 сельскохозяйственных угодья.