В Таиланде начнут давать диким слонам противозачаточные препараты

Власти Таиланда с помощью противозачаточных препаратов планируют взять под контроль популяцию диких азиатских слонов, — пишет The Guardian.
Сообщается, что это необходимо из-за участившихся несчастных случаев: слоны постоянно забредают в населенные пункты и наносят ущерб сельскохозяйственным угодьям, домам и даже людям. Только за 2024 год из-за подобных инцидентов погибли 19 человек, еще 22 — получили ранения. Кроме того, за этот период животными были повреждены 594 сельскохозяйственных угодья.
Отметим, что предложение использовать противозачаточные средства вызывает споры, поскольку было проведено недостаточно испытаний, чтобы выявить долгосрочное воздействие препарата на животных.
Тем не менее власти Таиланда заявляют, что в прошлом году было проведено испытание противозачаточного средства SpayVac на семи одомашненных тайских слонах. В ходе исследования было установлено, что оно не оказало никакого негативного воздействия.
Известно, что в 2025 году на первом этапе противозачаточные препараты с помощью дротиковых инъекций планируется ввести примерно 20 диким самкам слонов. За их состоянием будут следить опытные ветеринары.
Ранее рассказывали, что в Индии слон убил бивнем пожилого туриста.