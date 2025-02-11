В Таиланде на собственных похоронах «ожила» 85-летняя женщина

Ранее NTV сообщал о том, что при подготовке к заупокойной молитве во время собственных похорон пришел в себя 80-летний Халит Байшу. Инцидент произошел в Турции, присутствующие на похоронах люди заметили, что из гроба доносятся какие-то звуки и вызвали врачей. Когда гроб вскрыли, то оказалось, что у Халита Байшу прощупывается пульс. Мужчину доставили в больницу, где он вскоре скончался.