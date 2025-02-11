В Таиланде на собственных похоронах «ожила» 85-летняя женщина

В Тайской провинции Бурирам на собственных похоронах «ожила» 85-летняя Фуа Шрипхадунг (Phua Sriphadung), пишет The Thaiger. Женщина очнулась через 40 минут после того, как была объявлена мертвой. Родственники считают, что она «вернулась» с того света благодаря хорошей карме.
Фуа Шрипхадунг пришла в себя при подготовке тела к транспортировке в храм, где должны были пройти религиозные обряды.
Инцидент произошел вечером 5 февраля. Родственники обнаружили Шрипхадунг без сознания и решили, что она умерла. Они обратились в спасательную службу для транспортировки тела. Однако примерно через 40 минут женщина неожиданно села, чем удивила родных и соседей.
После случившего поведение Фуа Шрипхадунг изменилось, она стала вести себя как ребенок: хочет, чтобы ее носили на руках и угощали сладостями.
Монах Пхра Аджарн Лаосак Варасапхо был удивлен тем, насколько миниатюрна Фуа Шрипхадунг, добавили в публикации. Рост пожилой женщины составляет 112 см, а вес — 15 кг. Священнослужитель также отметил, что поведение женщины в целом было осознанным, но признал, что ее действия напоминали поведение ребенка.
Ранее NTV сообщал о том, что при подготовке к заупокойной молитве во время собственных похорон пришел в себя 80-летний Халит Байшу. Инцидент произошел в Турции, присутствующие на похоронах люди заметили, что из гроба доносятся какие-то звуки и вызвали врачей. Когда гроб вскрыли, то оказалось, что у Халита Байшу прощупывается пульс. Мужчину доставили в больницу, где он вскоре скончался.
Похожий инцидент произошел и в Индонезии: при подготовке тела к похоронам «ожила» 12-летняя Сити. Девочку госпитализировали с диабетом и поражением органов. Ее подключили к кислороду, но спасти ребенка не удалось — через час она скончалась.
Возможно, девочка «ожила» из-за возобновления спонтанного кровообращения («синдром Лазаря»). Такое иногда случается при смерти от сердечной недостаточности или за десять минут после констатации смерти после реанимации. При «синдроме Лазаря» может восстановиться сердечная деятельность: люди начинают дышать, кашлять, со стороны бывают заметны движения в теле. Но порой «вернувшиеся к жизни» умирают уже после того, как их кровообращение восстановилось..