В Таиланде мужчина предложил посадить его в тюрьму из-за собак

Как пишет The Thaiger, 16 февраля две собаки стали преследовать 14-летнего мальчика на мотоцикле. В итоге произошло ДТП — он врезался в автомобиль. Происходящее запечатлели камеры видеонаблюдения. К счастью, обошлось без пострадавших.
Хозяин собак (шестилетних Дамдама и Дукдика) после аварии объяснил, что в день аварии они сбежали со двора через заднюю дверь — она оказалась незапертой. Также он рассказал, что животных привезла ему сестра. Он взял их для охраны дома.
По словам мужчины, его собаки не агрессивны, но местные дети специально шумели и газовали, чтобы подразнить их. Хозяин питомцев подчеркнул, что готов сесть в тюрьму, чтобы искупить их проступок, поскольку он не работает и не может оплатить штраф. Мужчина отметил, что посадил собак на цепь.
Позднее полиция рассказала, что у владельца пострадавшей машины была хорошая страховка, и стороны пришли к мировому соглашению. В суд на хозяина собак никто не подавал.
Тем временем американка по собственному желанию отпраздновала 104-летие в тюрьме. В свой день долгожительница посидела в настоящей камере, сдала отпечатки пальцев и даже сделала магшот.