В Таиланде мужчина предложил посадить его в тюрьму из-за собак

По словам мужчины, его собаки не агрессивны, но местные дети специально шумели и газовали, чтобы подразнить их. Хозяин питомцев подчеркнул, что готов сесть в тюрьму, чтобы искупить их проступок, поскольку он не работает и не может оплатить штраф. Мужчина отметил, что посадил собак на цепь.