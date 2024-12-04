В Таиланде монах погиб при падении только что достроенной статуи Будды

Несмотря на слова нескольких местных жителей об обрушении статуи как вероятной мести за беспокойство со стороны разозлившихся духов на людей, живших на месте монастыря несколько сотен лет назад, местные власти и полиция пока разрабатывают версию падения статуи из-за того, что с нее раньше времени сняли опалубку и часть лесов, и не до конца затвердевший цемент дал трещину, из-за которой обвалилась статуя, говорится в сообщении.