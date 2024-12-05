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В Таиланде китаец три дня звал на помощь из колодца в лесу

Однако его крики принимали за вой призраков, поэтому не спешили на помощь.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail

В Таиланде 22-летний житель Китая упал в заброшенный колодец и провел там три дня. Местные жители приняли его крики за вой призраков, поэтому боялись приближаться к месту происшествия. Об этом пишет South China Morning Post.

Сообщается, что в конце ноября полиция тайской провинции Так (Таиланд) отправилась на вызов обеспокоенных жителей деревни. Специалисты не обнаружили в лицу ничего сверхъестественного, однако нашли китайца, застрявшего на дне сухого колодца глубиной 12 метров.

Примерно за полчаса полицейские смогли вытащить мужчину, получившего из-за падения перелом левого запястья, сотрясение головного мозга и ушибы по всему телу. Когда пострадавшего доставили в больницу, удалось выяснить, что он 22-летний гражданин КНР по имени Лю Чуаньи. Он провел в колодце три дня и три ночи без еды и воды, поэтому, чтобы сберечь силы, звал на помощь лишь один раз в час.

Жители близлежащих районов сообщили, что странные крики из леса усиливались по ночам, поэтому они думали, что это проделки призраков.

Известно, что после инцидента колодец закрыли крышкой в надежде избежать подобных случаев в будущем. В настоящее время ведется следствие, чтобы выяснить, как гражданин Китая оказался в Таиланде.

Ранее рассказывали, что в Гренаде затонуло кладбище и океан начал выбрасывать на пляж могилы и надгробия.