В Таиланде китаец три дня звал на помощь из колодца в лесу

Примерно за полчаса полицейские смогли вытащить мужчину, получившего из-за падения перелом левого запястья, сотрясение головного мозга и ушибы по всему телу. Когда пострадавшего доставили в больницу, удалось выяснить, что он 22-летний гражданин КНР по имени Лю Чуаньи. Он провел в колодце три дня и три ночи без еды и воды, поэтому, чтобы сберечь силы, звал на помощь лишь один раз в час.