В Таиланде китаец три дня звал на помощь из колодца в лесу

В Таиланде 22-летний житель Китая упал в заброшенный колодец и провел там три дня. Местные жители приняли его крики за вой призраков, поэтому боялись приближаться к месту происшествия. Об этом пишет South China Morning Post.
Сообщается, что в конце ноября полиция тайской провинции Так (Таиланд) отправилась на вызов обеспокоенных жителей деревни. Специалисты не обнаружили в лицу ничего сверхъестественного, однако нашли китайца, застрявшего на дне сухого колодца глубиной 12 метров.
Примерно за полчаса полицейские смогли вытащить мужчину, получившего из-за падения перелом левого запястья, сотрясение головного мозга и ушибы по всему телу. Когда пострадавшего доставили в больницу, удалось выяснить, что он 22-летний гражданин КНР по имени Лю Чуаньи. Он провел в колодце три дня и три ночи без еды и воды, поэтому, чтобы сберечь силы, звал на помощь лишь один раз в час.
Известно, что после инцидента колодец закрыли крышкой в надежде избежать подобных случаев в будущем. В настоящее время ведется следствие, чтобы выяснить, как гражданин Китая оказался в Таиланде.
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