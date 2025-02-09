В Таиланде черный маг пытался отправить клиентам мумии младенцев

В провинции Сакэу (Таиланд) полицейские арестовали владельца эзотерического магазина, продающего клиентам мумии младенцев, — пишет The Thaiger.
Сообщается, что сотрудники местной логистической компании осуществляли плановую проверку посылок, когда наткнулись на мумии настоящих младенцев. О находке они немедленно сообщили в полицию.
В ходе дальнейшего расследования удалось выяснить, что мумии планировал отправил своим клиентам 39-летний владелец эзотерического магазина и по совместительству черный маг по имени Пол. После ареста мужчина признался, что купил детские останки в провинции Самутпракан (Таиланд) за 10 тыс батов (~ 29 тыс рублей), а после собирался перепродать туристам из Китая за 30 тыс батов (~ 87 тыс рублей).
Известно, что полицейские изъяли мумии. В настоящее время эксперты пытаются выяснить их происхождение.
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