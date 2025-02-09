В Таиланде черный маг пытался отправить клиентам мумии младенцев

В ходе дальнейшего расследования удалось выяснить, что мумии планировал отправил своим клиентам 39-летний владелец эзотерического магазина и по совместительству черный маг по имени Пол. После ареста мужчина признался, что купил детские останки в провинции Самутпракан (Таиланд) за 10 тыс батов (~ 29 тыс рублей), а после собирался перепродать туристам из Китая за 30 тыс батов (~ 87 тыс рублей).