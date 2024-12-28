В Таджикистане вырос спрос на учителей русского языка

По его словам, в настоящее время в стране недостает более 100 тысяч ученических мест. «В Таджикистане функционируют 4037 образовательных учреждений, из которых 3670 были построены за последние 30 лет. В этих школах обучаются 2,3 миллионов школьников. В 48 университетах обучаются 214 тысяч студентов», — сообщил Рахмон. Он добавил, что сейчас 117 тысяч молодых людей из Таджикистана сегодня обучаются в 42 странах.