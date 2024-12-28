Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Таджикистане вырос спрос на учителей русского языка

ДУШАНБЕ, 28 дек — РИА Новости. В Таджикистане растет спрос на учителей русского языка, заявил президент страны Эмомали Рахмон.

Источник: РИА "Новости"

«В Таджикистане растет спрос на учителей русского языка. Его изучение, как изучение и других языков, надо внедрять и в дошкольное образование», — сказал Рахмон, выступая с посланием парламенту.

Глава государства поручил пересмотреть программы и повысить квалификацию педагогов. «Студентам и школьникам не нужно просто давать книги и тетради — им необходимо давать знания, интеллект, профессию, навыки и обучать языкам», — сказал президент.

По его словам, в настоящее время в стране недостает более 100 тысяч ученических мест. «В Таджикистане функционируют 4037 образовательных учреждений, из которых 3670 были построены за последние 30 лет. В этих школах обучаются 2,3 миллионов школьников. В 48 университетах обучаются 214 тысяч студентов», — сообщил Рахмон. Он добавил, что сейчас 117 тысяч молодых людей из Таджикистана сегодня обучаются в 42 странах.