«В связи с»: нужна запятая или нет

Пунктуация русского языка бывает сложной и обманчивой. Иногда постановка запятой вызывает сомнения. В таких случаях полезно разобраться со значением словосочетания и его ролью в предложении. После оборота «в связи с» запятую хочется поставить, просто следуя языковой интуиции. Но это не всегда необходимо. Мы попробовали прояснить правила корректной пунктуации, а помогали нам эксперты: Татьяна Воронцова — филолог, кандидат филологических наук, профессиональный репетитор по русскому языку и литературе, и Анастасия Болгова — преподаватель русского языка онлайн-школы ЕГЭLand.