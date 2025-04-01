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«В связи с»: нужна запятая или нет

С некоторыми словосочетаниями мы постоянно сталкиваемся в повседневной жизни: в объявлениях, новостях, рабочих чатах. И все же не всегда удается запомнить, как правильно расставить знаки препинания. Разберемся с оборотом «в связи с»: постановка запятой в этом случае часто вызывает сомнения.

Девушка вспоминает правила постановки запятых при производном предлоге «в связи с»
Источник: Freepik

Пунктуация русского языка бывает сложной и обманчивой. Иногда постановка запятой вызывает сомнения. В таких случаях полезно разобраться со значением словосочетания и его ролью в предложении. После оборота «в связи с» запятую хочется поставить, просто следуя языковой интуиции. Но это не всегда необходимо. Мы попробовали прояснить правила корректной пунктуации, а помогали нам эксперты: Татьяна Воронцова — филолог, кандидат филологических наук, профессиональный репетитор по русскому языку и литературе, и Анастасия Болгова — преподаватель русского языка онлайн-школы ЕГЭLand.

Какую роль в предложении играет «в связи с»

Разберем, какая часть речи и какой член предложения интересующий нас оборот. «В связи с» относится к отыменным производным предлогам. Это значит, что словосочетание образовано от другого класса слов, в данном случае — от именного сочетания «в связи с» (ударение на Я). Поэтому оборот относится к служебным частям речи, то есть не может быть членом предложения.

Этот предлог употребляется с существительным или местоимением в творительном падеже. Вместе с последующими словами словосочетание образует обстоятельственный оборот, который по смыслу близок к придаточному предложению. Но это не значит, что запятая перед «в связи с» ставится во всех без исключения случаях.

— Иногда «в связи с» относят к вводным словам, но это грубая ошибка. К вводным конструкциям по определению нельзя задать вопрос, а «в связи с» отвечает на вопросы «почему?», «из-за чего?», — комментирует филолог Татьяна Воронцова.

Когда оборот с предлогом «в связи с» выделяется запятыми

Студентка заучивает правила постановки запятых при производном предлоге «в связи с»
Источник: Freepik

Словосочетание с участием предлога обособляется в нескольких случаях.

1. Оборот находится в середине предложения

Обычно он разделяет подлежащее и сказуемое: «Наш автобус, в связи с ремонтными работами, следует по сокращенному маршруту».

В некоторых случаях предлог не разделяет грамматическую основу, но также стоит в середине предложения: «Наш рейс, в связи с погодными условиями, отменили за два часа до вылета».

2. Обособление — одна из частей сложного предложения

В этом случае запятой выделяется не сам оборот, а простое предложение в составе сложного, к которому и относится предлог. «Сайт был перегружен, в связи с этим не все пользователи смогли оформить заявки».

3. Обособление во избежание двусмысленности

Бывают случаи, когда постановка запятых помогает лучше понять смысл предложения. Например:

«В связи с изменениями в расписании, мы перенесли встречу на следующий месяц».

«В связи с изменениями, в расписании мы перенесли встречу на следующий месяц».

В первом случае запятая указывает на то, что изменения касаются расписания. Во втором — на то, что изменения произошли в целом, и это стало причиной переноса встречи.

Когда при предлоге «в связи с» запятые ставить не нужно

Существует также несколько вариантов, когда обособление этой словесной конструкции не требуется.

1. Оборот стоит в начале или в конце предложения

Филолог Татьяна Воронцова объяснила:

— Стандартные фразы деловой переписки, начинающиеся с «в связи с», такие как «в связи с этим», «в связи с вышеизложенным», «в связи с вашим обращением / запросом», в отделении запятой не нуждаются, — объяснила филолог Татьяна Воронцова.

Например:

«В связи с вашим обращением была проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза».

«Прошу предоставить мне отпуск без сохранения заработной платы в связи с семейными обстоятельствами».

2. Оборот — существительное с предлогом

Во всех вышеуказанных примерах «в связи с» — производный предлог. Но в некоторых случаях словосочетание может состоять из существительного «связь» и предлогов. Например:

«Подозреваемый ранее не был замечен в связи с криминальными группировками».

«Звенья этой цепи находятся в связи друг с другом».

В таких случаях предлог и существительное можно разбить уточняющим прилагательным. Например:

«Подозреваемый ранее не был замечен в преступной связи с криминальными группировками».

«Звенья этой цепи находятся в прочной связи друг с другом».

Примеры предложений с предлогом «в связи с»

Репетитор объясняет ребенку правила постановки запятых при производном предлоге «в связи с»
Источник: Freepik

Попробуем закрепить усвоенные правила с помощью примеров.

  • Научная конференция, в связи с опозданием главного докладчика, началась на полчаса позже (оборот в середине предложения разделяет подлежащее и сказуемое).

  • Горячей воды, в связи с непредвиденными ремонтными работами, не будет до 15 июля (предлог находится в середине предложения).

  • Синоптики предупредили о сильных морозах, в связи с чем министерство образования отменило уроки у начальной школы (оборот соединяет части сложного предложения).

  • В связи с успехами на работе, мы решили организовать праздник. В связи с успехами, на работе мы решили организовать праздник (смысл меняется в зависимости от постановки запятой).

  • В связи с новыми стандартами качества просим пересмотреть подход к работе (оборот стоит в начале предложения в деловой переписке).

  • Элементы системы находятся в связи друг с другом (словосочетание: существительное + предлог).

Почему постановка запятых при предлоге «в связи с» вызывает затруднения

Спросили у филолога Татьяны Воронцовой, почему пунктуация при обороте «в связи с» часто вызывает сомнения.

— Конструкция «в связи с» характерна для официально-делового стиля, — отмечает эксперт. — Именно из-за книжного характера, «солидности» и явного отличия от разговорной речи и возникает желание выделить ее знаками препинания. Но в подавляющем большинстве случаев такое обособление не требуется.

Другие случаи, когда при постановке запятых часто допускают ошибки

Учебники, где объясняется правила постановки запятых при производном предлоге «в связи с»
Источник: Freepik

«В связи с» не единственный производный предлог, обособление которого вызывает затруднение. Преподаватель русского языка Анастасия Болгова привела примеры таких сложных случаев:

  • «Несмотря на»: «Несмотря на дождь, мы пошли гулять» (запятая ставится, потому что предлог вводит придаточное предложение).

  • «Благодаря»: «Благодаря усилиям преподавателя ученики сдали экзамены» (запятая не нужна, это цельный предлог, а не деепричастие).

  • «В течение»: «В течение дня мы решили все вопросы» (запятая не нужна, если после предлога нет оборота, требующего обособления).

  • «В продолжение»: «В продолжение встречи прозвучали важные предложения» (аналогично, запятая не требуется).

— Ошибки возникают из-за отсутствия понимания, где заканчивается действие предлога и начинается другая синтаксическая структура, — пояснила эксперт.

Автор: Алина Нефедова

Эксперты:

Татьяна Воронцова, филолог, кандидат филологических наук, профессиональный репетитор по русскому языку и литературе

Анастасия Болгова, преподаватель русского языка онлайн-школы ЕГЭLand