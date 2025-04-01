«В связи с»: нужна запятая или нет

Пунктуация русского языка бывает сложной и обманчивой. Иногда постановка запятой вызывает сомнения. В таких случаях полезно разобраться со значением словосочетания и его ролью в предложении. После оборота «в связи с» запятую хочется поставить, просто следуя языковой интуиции. Но это не всегда необходимо. Мы попробовали прояснить правила корректной пунктуации, а помогали нам эксперты: Татьяна Воронцова — филолог, кандидат филологических наук, профессиональный репетитор по русскому языку и литературе, и Анастасия Болгова — преподаватель русского языка онлайн-школы ЕГЭLand.
Какую роль в предложении играет «в связи с»
Разберем, какая часть речи и какой член предложения интересующий нас оборот. «В связи с» относится к отыменным производным предлогам. Это значит, что словосочетание образовано от другого класса слов, в данном случае — от именного сочетания «в связи с» (ударение на Я). Поэтому оборот относится к служебным частям речи, то есть не может быть членом предложения.
Этот предлог употребляется с существительным или местоимением в творительном падеже. Вместе с последующими словами словосочетание образует обстоятельственный оборот, который по смыслу близок к придаточному предложению. Но это не значит, что запятая перед «в связи с» ставится во всех без исключения случаях.
— Иногда «в связи с» относят к вводным словам, но это грубая ошибка. К вводным конструкциям по определению нельзя задать вопрос, а «в связи с» отвечает на вопросы «почему?», «из-за чего?», — комментирует филолог Татьяна Воронцова.
Когда оборот с предлогом «в связи с» выделяется запятыми
Словосочетание с участием предлога обособляется в нескольких случаях.
1. Оборот находится в середине предложения
Обычно он разделяет подлежащее и сказуемое: «Наш автобус, в связи с ремонтными работами, следует по сокращенному маршруту».
В некоторых случаях предлог не разделяет грамматическую основу, но также стоит в середине предложения: «Наш рейс, в связи с погодными условиями, отменили за два часа до вылета».
2. Обособление — одна из частей сложного предложения
В этом случае запятой выделяется не сам оборот, а простое предложение в составе сложного, к которому и относится предлог. «Сайт был перегружен, в связи с этим не все пользователи смогли оформить заявки».
3. Обособление во избежание двусмысленности
Бывают случаи, когда постановка запятых помогает лучше понять смысл предложения. Например:
«В связи с изменениями в расписании, мы перенесли встречу на следующий месяц».
«В связи с изменениями, в расписании мы перенесли встречу на следующий месяц».
В первом случае запятая указывает на то, что изменения касаются расписания. Во втором — на то, что изменения произошли в целом, и это стало причиной переноса встречи.
Когда при предлоге «в связи с» запятые ставить не нужно
Существует также несколько вариантов, когда обособление этой словесной конструкции не требуется.
1. Оборот стоит в начале или в конце предложения
Филолог Татьяна Воронцова объяснила:
— Стандартные фразы деловой переписки, начинающиеся с «в связи с», такие как «в связи с этим», «в связи с вышеизложенным», «в связи с вашим обращением / запросом», в отделении запятой не нуждаются, — объяснила филолог Татьяна Воронцова.
Например:
«В связи с вашим обращением была проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза».
«Прошу предоставить мне отпуск без сохранения заработной платы в связи с семейными обстоятельствами».
2. Оборот — существительное с предлогом
Во всех вышеуказанных примерах «в связи с» — производный предлог. Но в некоторых случаях словосочетание может состоять из существительного «связь» и предлогов. Например:
«Подозреваемый ранее не был замечен в связи с криминальными группировками».
«Звенья этой цепи находятся в связи друг с другом».
В таких случаях предлог и существительное можно разбить уточняющим прилагательным. Например:
«Подозреваемый ранее не был замечен в преступной связи с криминальными группировками».
«Звенья этой цепи находятся в прочной связи друг с другом».
Примеры предложений с предлогом «в связи с»
Попробуем закрепить усвоенные правила с помощью примеров.
Научная конференция, в связи с опозданием главного докладчика, началась на полчаса позже (оборот в середине предложения разделяет подлежащее и сказуемое).
Горячей воды, в связи с непредвиденными ремонтными работами, не будет до 15 июля (предлог находится в середине предложения).
Синоптики предупредили о сильных морозах, в связи с чем министерство образования отменило уроки у начальной школы (оборот соединяет части сложного предложения).
В связи с успехами на работе, мы решили организовать праздник. В связи с успехами, на работе мы решили организовать праздник (смысл меняется в зависимости от постановки запятой).
В связи с новыми стандартами качества просим пересмотреть подход к работе (оборот стоит в начале предложения в деловой переписке).
Элементы системы находятся в связи друг с другом (словосочетание: существительное + предлог).
Почему постановка запятых при предлоге «в связи с» вызывает затруднения
Спросили у филолога Татьяны Воронцовой, почему пунктуация при обороте «в связи с» часто вызывает сомнения.
— Конструкция «в связи с» характерна для официально-делового стиля, — отмечает эксперт. — Именно из-за книжного характера, «солидности» и явного отличия от разговорной речи и возникает желание выделить ее знаками препинания. Но в подавляющем большинстве случаев такое обособление не требуется.
Другие случаи, когда при постановке запятых часто допускают ошибки
«В связи с» не единственный производный предлог, обособление которого вызывает затруднение. Преподаватель русского языка Анастасия Болгова привела примеры таких сложных случаев:
«Несмотря на»: «Несмотря на дождь, мы пошли гулять» (запятая ставится, потому что предлог вводит придаточное предложение).
«Благодаря»: «Благодаря усилиям преподавателя ученики сдали экзамены» (запятая не нужна, это цельный предлог, а не деепричастие).
«В течение»: «В течение дня мы решили все вопросы» (запятая не нужна, если после предлога нет оборота, требующего обособления).
«В продолжение»: «В продолжение встречи прозвучали важные предложения» (аналогично, запятая не требуется).
— Ошибки возникают из-за отсутствия понимания, где заканчивается действие предлога и начинается другая синтаксическая структура, — пояснила эксперт.
Автор: Алина Нефедова
Эксперты:
Татьяна Воронцова, филолог, кандидат филологических наук, профессиональный репетитор по русскому языку и литературе
Анастасия Болгова, преподаватель русского языка онлайн-школы ЕГЭLand