В Свердловской области оштрафовали девушку, которая не смогла снять порчу

Как сообщает «Политсовет» со ссылкой на прокуратуру, уроженка Артемовского района под видом снятия порчи выманивала деньги у своих клиенток. Так, она разместила в соцсетях объявление о том, что оказывает эзотерические услуги. Никаких сверхспособностей у нее при этом нет. Девушка переписывалась с двумя жертвами и сообщала, что надо снять порчу и что им нужна чистка. Она уверяла, что после этого их проблемы решатся.
«После получения денежных средств за данные обряды злоумышленница писала потерпевшим о необходимости проведения аналогичных ритуалов более высокой стоимости, на что последние соглашались», — рассказали в ведомстве.
В общей сложности жертвы отдали девушке 34 тысячи рублей. Суд оштрафовал ее на 50 тысяч рублей за мошенничество. Она признала вину и вернула пострадавшим деньги.
Желая заработать, люди идут на различные ухищрения. Например, недавно пара из Индии обманула десятки людей с помощью «машины времени».