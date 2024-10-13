В Свердловской области оштрафовали девушку, которая не смогла снять порчу

Как сообщает «Политсовет» со ссылкой на прокуратуру, уроженка Артемовского района под видом снятия порчи выманивала деньги у своих клиенток. Так, она разместила в соцсетях объявление о том, что оказывает эзотерические услуги. Никаких сверхспособностей у нее при этом нет. Девушка переписывалась с двумя жертвами и сообщала, что надо снять порчу и что им нужна чистка. Она уверяла, что после этого их проблемы решатся.