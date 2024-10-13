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В Свердловской области оштрафовали девушку, которая не смогла снять порчу

Решение вынес Белоярский райсуд. Известно, что девушке 25 лет.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: freepik.com

Как сообщает «Политсовет» со ссылкой на прокуратуру, уроженка Артемовского района под видом снятия порчи выманивала деньги у своих клиенток. Так, она разместила в соцсетях объявление о том, что оказывает эзотерические услуги. Никаких сверхспособностей у нее при этом нет. Девушка переписывалась с двумя жертвами и сообщала, что надо снять порчу и что им нужна чистка. Она уверяла, что после этого их проблемы решатся.

«После получения денежных средств за данные обряды злоумышленница писала потерпевшим о необходимости проведения аналогичных ритуалов более высокой стоимости, на что последние соглашались», — рассказали в ведомстве.

В общей сложности жертвы отдали девушке 34 тысячи рублей. Суд оштрафовал ее на 50 тысяч рублей за мошенничество. Она признала вину и вернула пострадавшим деньги.

Желая заработать, люди идут на различные ухищрения. Например, недавно пара из Индии обманула десятки людей с помощью «машины времени».