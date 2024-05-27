В Свердловской области охотник поймал странную рысь. Что в ней необычно

По словам охотника, животное двигалось не так, как обычные рыси. Ее бег, сперва по снегоходному следу, а затем по целине, был характерен скорее для волков, чем для представителей семейства кошачьих. Зверь оказался довольно крупным даже для самца рыси — его вес 35 кг, тогда как средний вес самцов обыкновенной рыси обычно 18−25 кг.