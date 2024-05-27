В Свердловской области охотник поймал странную рысь. Что в ней необычно

Свердловские биологи поделились фото рыси, которая их удивила. Кадр опубликован в аккаунте Института экологии растений и животных Уральского отделения Российской академии наук (ИЭРиЖ УрО РАН) во «ВКонтакте».
В Камышловском районе региона охотник еще зимой подстрелил в лесу лесную кошку и из-за некоторых странных особенностей передал ее на изучение ученым. Хвост у рыси несколько длиннее обычного, уши без кисточек, характерных для этого хищника. Кроме того, у животного затылочная часть черепа несколько вытянута по сравнению с обычным черепом рыси.
По словам охотника, животное двигалось не так, как обычные рыси. Ее бег, сперва по снегоходному следу, а затем по целине, был характерен скорее для волков, чем для представителей семейства кошачьих. Зверь оказался довольно крупным даже для самца рыси — его вес 35 кг, тогда как средний вес самцов обыкновенной рыси обычно 18−25 кг.
Шерсть животного нетипична для кошачьих: слишком жесткая, ость высокая и редкая. У зверя обнаружены явные аномалии, заметил доктор биологических наук заведующий лабораторией экологии охотничьих животных ИЭРиЖ УрО РАН Николай Корытин.
«Это, несомненно, обыкновенная рысь, очень крупный самец, приблизительно 6−7 лет. Более точно возраст можно будет сказать после лабораторных исследований. Зверь с явными аномалиями, вид совершенно нетипичный для рыси. Возможно, он был чем-то болен, тем не менее зверь не истощен, есть прослойка подкожного жира», — отметил Корытин.
Ранее в ноябре 2023 года в Красноярском крае за помощью к людям в черту города Енисейск вышла рысь. Животное было обессиленным. Дикого зверя рядом со своим домом заметил местный житель. Он сообщил о случившемся в дежурную часть. Той же осенью истощенного рысенка спасли в Алтайском крае. Найденному малышу было около полугода, он остался без матери.