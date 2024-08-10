В Суздале установят рекорд по массовому чаепитию

Уточняется, что также в программе множество интерактивных мастер-классов и активная анимация. Так, 10 августа состоялось иммерсивное музыкальное представление «Суздальское застолье» с угощениями и развлечениями. Сказочный царь Ерёма и его окольничие Фома и Матрёна устроили для гостей презентацию местных яств, познакомили с колоритом суздальской кухни. Состоялась дегустация сыров, огурцов, пирогов и других традиционных вкусностей.