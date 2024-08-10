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В Суздале установят рекорд по массовому чаепитию

РЯЗАНЬ, 10 авг — РИА Новости. Рекорд по самому массовому чаепитию планируется установить на праздновании 1000-летия Суздаля, в городе установили двухметровый самовар, сообщило правительство Владимирской области.

Источник: © РИА Новости

Ранее сообщалось, что основные мероприятия празднования 1000-летия Суздаля пройдут в городе 9—11 августа. Подготовлена уникальная программа. Одной из площадок стал Межрегиональный гастрономический фестиваль «1000 вкусов Суздаля».

«В этот день в Суздале будут ставить мировой рекорд по самому массовому чаепитию. На 1000-летии города работает самый высокий в мире — двухметровый — самовар. Его объём — 300 литров», — говорится в сообщении.

Уточняется, что также в программе множество интерактивных мастер-классов и активная анимация. Так, 10 августа состоялось иммерсивное музыкальное представление «Суздальское застолье» с угощениями и развлечениями. Сказочный царь Ерёма и его окольничие Фома и Матрёна устроили для гостей презентацию местных яств, познакомили с колоритом суздальской кухни. Состоялась дегустация сыров, огурцов, пирогов и других традиционных вкусностей.