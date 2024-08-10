В Суздале установят рекорд по массовому чаепитию

Ранее сообщалось, что основные мероприятия празднования 1000-летия Суздаля пройдут в городе
«В этот день в Суздале будут ставить мировой рекорд по самому массовому чаепитию. На 1000-летии города работает самый высокий в мире — двухметровый — самовар. Его объём — 300 литров», — говорится в сообщении.
Уточняется, что также в программе множество интерактивных мастер-классов и активная анимация. Так, 10 августа состоялось иммерсивное музыкальное представление «Суздальское застолье» с угощениями и развлечениями. Сказочный царь Ерёма и его окольничие Фома и Матрёна устроили для гостей презентацию местных яств, познакомили с колоритом суздальской кухни. Состоялась дегустация сыров, огурцов, пирогов и других традиционных вкусностей.