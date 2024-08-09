Суздаль-1000: программа праздника

Центральной площадкой празднования 10 августа станет Торговая площадь между улицей Ленина и Гостиным двором — в этом году она превратится в пространство иммерсивного спектакля-променада «Суздаль в кино». Заработает еще одна ключевая развлекательная площадка на территории Главного туристического комплекса «Суздаль». На въезде в город будет работать музыкальная фольклорно-гастрономическая площадка «Суздаль встречает гостей!», а на берегу реки Каменки недалеко от Покровского монастыря пройдет фестиваль живой истории и фехтования «Суздаль-град».