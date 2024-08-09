Суздаль-1000: программа праздника

РЯЗАНЬ, 9 авг — РИА Новости. Основные мероприятия празднования 1000-летия Суздаля пройдут
«Праздник по случаю Дня города станет главным событием в программе мероприятий, посвященных 1000-летию Суздаля, которое отмечается в течение всего 2024 года. Для жителей и гостей города с 9 по 11 августа подготовлена уникальная культурно-развлекательная программа, которая расскажет взрослым и детям о тысячелетнем пути русского города и его вкладе в мировую историю и культуру», — говорится в сообщении.
Уточняется, что предусмотрено проведение Межрегионального гастрономического фестиваля «1000 вкусов Суздаля», выставки-ярмарки декоративно-прикладного искусства «Суздаль мастеровой», концертной программы народно-хитового подворья под названием «НеSTARеющие традиции».
Центральной площадкой празднования 10 августа станет Торговая площадь между улицей Ленина и Гостиным двором — в этом году она превратится в пространство иммерсивного спектакля-променада «Суздаль в кино». Заработает еще одна ключевая развлекательная площадка на территории Главного туристического комплекса «Суздаль». На въезде в город будет работать музыкальная фольклорно-гастрономическая площадка «Суздаль встречает гостей!», а на берегу реки Каменки недалеко от Покровского монастыря пройдет фестиваль живой истории и фехтования «Суздаль-град».
В завершающий день празднования состоится Божественная литургия в храмах и монастырях Суздаля, пройдет Крестный ход и молебен на Торговой площади. В древнейшем Ризоположенском женском монастыре пройдет XI Всероссийский фестиваль духовной музыки и колокольных звонов «Лето Господне».