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Суздаль-1000: программа праздника

В Суздале 9—11 августа пройдут мероприятия празднования 1000-летия города.

Источник: © РИА Новости

РЯЗАНЬ, 9 авг — РИА Новости. Основные мероприятия празднования 1000-летия Суздаля пройдут 9—11 августа, для жителей и гостей города подготовлена уникальная культурно-развлекательная программа, сообщила администрация Суздаля.

«Праздник по случаю Дня города станет главным событием в программе мероприятий, посвященных 1000-летию Суздаля, которое отмечается в течение всего 2024 года. Для жителей и гостей города с 9 по 11 августа подготовлена уникальная культурно-развлекательная программа, которая расскажет взрослым и детям о тысячелетнем пути русского города и его вкладе в мировую историю и культуру», — говорится в сообщении.

Уточняется, что предусмотрено проведение Межрегионального гастрономического фестиваля «1000 вкусов Суздаля», выставки-ярмарки декоративно-прикладного искусства «Суздаль мастеровой», концертной программы народно-хитового подворья под названием «НеSTARеющие традиции».

Центральной площадкой празднования 10 августа станет Торговая площадь между улицей Ленина и Гостиным двором — в этом году она превратится в пространство иммерсивного спектакля-променада «Суздаль в кино». Заработает еще одна ключевая развлекательная площадка на территории Главного туристического комплекса «Суздаль». На въезде в город будет работать музыкальная фольклорно-гастрономическая площадка «Суздаль встречает гостей!», а на берегу реки Каменки недалеко от Покровского монастыря пройдет фестиваль живой истории и фехтования «Суздаль-град».

В завершающий день празднования состоится Божественная литургия в храмах и монастырях Суздаля, пройдет Крестный ход и молебен на Торговой площади. В древнейшем Ризоположенском женском монастыре пройдет XI Всероссийский фестиваль духовной музыки и колокольных звонов «Лето Господне».