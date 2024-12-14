В Суздале открыли выставку работ Бориса Кустодиева из собраний ведущих музеев России

Выставка «Борис Кустодиев. Патриархальная Россия» открылась в Крестовой палате Суздальского кремля, работа над ее созданием шла в течение всего 2024 года. Команде «Владимиро-Суздальского музея-заповедника» удалось объединить в единую архитектурную и смысловую концепцию коллекции художника из Государственного Русского музея, Третьяковской галереи, Научно-исследовательского музея при Академии художеств, Санкт-Петербургского Музея театрального и музыкального искусства, Музея-заповедника «Петергоф», Государственного театрального музея имени А. А. Бахрушина, Нижегородского государственного музея, Саратовского государственного музея имени А. Н. Радищева и Костромского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника. «Выставка охватывает весь период жизни Бориса Кустодиева. Через знакомство с произведениями живописи гости смогут погрузиться в образ подлинной России с ее гуляньями, ярмарками, православными праздниками, прекрасной природой, архитектурой и желанием жить здесь и сейчас», — отметили в пресс-службе.