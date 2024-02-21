В студии Disney объяснили провал своих лент сексизмом зрителей

Руководство студии Disney считает виновными в провале своих последних фильмов зрителей-сексистов. Об этом один из сотрудников медиакорпорации сообщил на условиях анонимности изданию Puke News. Также об этом пишет World of Reel.
Как отметил источник, ленты «Капитан Марвел 2» и «Звездные войны» не стали успешными по вине политизированной части аудитории, которой чужды темы гендерного равноправия.
«Эти зрители не скажут, что им неприятно расширять права и возможности женщин. Вместо этого они скажут, что им просто не нравятся эти фильмы, потому что они “плохие”, — отметил источник.
Для таких зрителей, как отметил представитель студии, хорошие фильмы — это те, «которые соответствуют регрессивным гендерным стереотипам» или «ставят мужчин в центр сюжета».
Между тем источник обошел стороной тот факт, что многие последние проекты Disney были встречены посредственными отзывами не только отдельных политических групп, но и обычной, массовой аудитории. «Они просто играют в игру с обвинениями», — отметили журналисты World of Reel.
Последние годы действительно стали не самыми успешными для Disney. По данным Valiant Renegade, восемь последних проектов принесли студии убыток в размере $890 млн. Среди них — «Базз Лайтер», «Тор 4», «Странный мир», «Черная Пантера 2», «Человек-муравей и Оса: Квантомания», «Русалочка» и «Элементарно». Их производство суммарно обошлось примерно в $2,75 млрд, но принесло только $1,86 млрд.
Глава медиаимперии Роберт Айгер не стал скрывать, что за последнее время компания столкнулась с рядом сложностей. Одной из главных проблем он назвал то, что студия отдавала предпочтение не качеству проектов, а их количеству. Как подчеркнул Айгер, большое число выпускаемых работ может лишь нанести вред и «уничтожить качество».