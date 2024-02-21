В студии Disney объяснили провал своих лент сексизмом зрителей

Глава медиаимперии Роберт Айгер не стал скрывать, что за последнее время компания столкнулась с рядом сложностей. Одной из главных проблем он назвал то, что студия отдавала предпочтение не качеству проектов, а их количеству. Как подчеркнул Айгер, большое число выпускаемых работ может лишь нанести вред и «уничтожить качество».