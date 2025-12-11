В странах ЕС придумали, как финансировать Украину без изъятия российских активов

Власти Бельгии не раз заявляли, что конфискация замороженных российских активов сопряжена с рисками. Так, в случае конфискации хранящихся в Европе российских активов одни лишь клиенты бельгийского депозитария Euroclear рискуют потерять размещенные в России средства на сумму €16 млрд, сообщил гендиректор компании по финансовым рискам Гийом Элие. По его мнению, предложенные Еврокомиссией гарантии безопасности не снимают озабоченностей Euroclear, а сам факт изъятия активов Центробанка РФ покажет международным инвесторам, что «Европа не место для инвестиций».