В странах ЕС придумали, как финансировать Украину без изъятия российских активов

Среди наиболее вероятных участников такой схемы поддержки Украины издание выделяет Германию, страны Скандинавии и Балтии. При этом участники переговоров осознают, что такой план чреват «серьезным расколом в сердце» ЕС, поскольку отдельные страны возьмут на себя обязательства помощи Киеву в ущерб принципу солидарности в блоке.
Издание отмечает, что в будущем это может привести к ситуации, когда ФРГ может отказаться помочь оказавшемуся в кризисе банку из страны, которая не выделяла средства на поддержку Украины.
Власти Бельгии не раз заявляли, что конфискация замороженных российских активов сопряжена с рисками. Так, в случае конфискации хранящихся в Европе российских активов одни лишь клиенты бельгийского депозитария Euroclear рискуют потерять размещенные в России средства на сумму €16 млрд, сообщил гендиректор компании по финансовым рискам Гийом Элие. По его мнению, предложенные Еврокомиссией гарантии безопасности не снимают озабоченностей Euroclear, а сам факт изъятия активов Центробанка РФ покажет международным инвесторам, что «Европа не место для инвестиций».