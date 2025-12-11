Популярные темы
В странах ЕС придумали, как финансировать Украину без изъятия российских активов

Страны Европейского союза тайно обсуждают возможность добровольного финансирования Украины отдельными странами — членами блока за счет собственных бюджетов, если ЕС не удастся согласовать схему по изъятию замороженных активов России. Об этом сообщает Politico.

Источник: РИА "Новости"

Среди наиболее вероятных участников такой схемы поддержки Украины издание выделяет Германию, страны Скандинавии и Балтии. При этом участники переговоров осознают, что такой план чреват «серьезным расколом в сердце» ЕС, поскольку отдельные страны возьмут на себя обязательства помощи Киеву в ущерб принципу солидарности в блоке.

Издание отмечает, что в будущем это может привести к ситуации, когда ФРГ может отказаться помочь оказавшемуся в кризисе банку из страны, которая не выделяла средства на поддержку Украины.

Власти Бельгии не раз заявляли, что конфискация замороженных российских активов сопряжена с рисками. Так, в случае конфискации хранящихся в Европе российских активов одни лишь клиенты бельгийского депозитария Euroclear рискуют потерять размещенные в России средства на сумму €16 млрд, сообщил гендиректор компании по финансовым рискам Гийом Элие. По его мнению, предложенные Еврокомиссией гарантии безопасности не снимают озабоченностей Euroclear, а сам факт изъятия активов Центробанка РФ покажет международным инвесторам, что «Европа не место для инвестиций».