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В сторону Земли летят два астероида размером с Эмпайр-стейт-билдинг

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Около орбиты Земли пролетят два потенциально опасных астероида. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на данные NASA.

Источник: NASA

Космические тела получили названия 2007 JX2 и 2020 XR. Они имеют размеры 402,3 метра и 387,7 метра соответственно. По оценкам ученых, астероиды сопоставимы с высотой небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг (381 м) в Нью-Йорке.

Небесные тела должны пролететь мимо нашей планеты третьего и четвертого декабря, причем 2007 JX2 пройдет на расстоянии примерно пять с половиной миллионов километров от Земли, а 2020 XR — чуть более двух миллионов километров.

В NASA классифицируют как опасные космические тела те, что имеют диаметр более 140 метров, а также приближающиеся к орбите Земли на расстояние в семь с половиной миллиона километров.