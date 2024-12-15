В столице штата Орегон на все памятники наклеили выпученные глаза

Если вам кажется, что статуи за вами следят, вам не кажется — просто вы оказались в городе Бенд, столице штата Орегон. Недавно город стал всемирно известен благодаря незамысловатому, но трогательному арт-проекту: неизвестный наклеил огромные выпученные глаза на несколько городских статуй.