В столице штата Орегон на все памятники наклеили выпученные глаза

Если вам кажется, что статуи за вами следят, вам не кажется — просто вы оказались в городе Бенд, столице штата Орегон. Недавно город стал всемирно известен благодаря незамысловатому, но трогательному арт-проекту: неизвестный наклеил огромные выпученные глаза на несколько городских статуй.
Под раздачу попала пара оленей, лошадь, феникс и даже огромная металлическая сфера на одном из городских перекрестков. Подробности истории рассказало издание The Associated Press.
В местной мэрии юмор не оценили: в социальных сетях пресс-служба городского руководства сообщила, что «хотя эти глаза и могут вызвать у случайного прохожего усмешку, отклеивать их так, чтобы не повредить скульптуры, стоит немало денег».
Пост собрал сотни комментариев от пользователей, которым глаза очень понравились, и просьб вообще их не отклеивать.
«Мы с дочкой увидели это сегодня и от души посмеялись», — пишет одна из пользовательниц.
«Не нужно реагировать так душно. Давайте посмеемся!».
Другой пользователь считает, что удачнее всего глаза выглядят на оленях, с ними они стали куда выразительнее.
Некоторые комментаторы также отметили, что у города есть более серьезные проблемы, нежели приклеенные глаза — например, обилие бездомных — и, наверное, мэрии лучше заняться этими вопросами.
Сама по себе традиция украшать скульптуры чем-то еще для Бенда не в новинку: город часто одевает памятники в тематическую одежду, например, костюмы Санты на Новый год. Глаза же вызвали у чиновников неприятие из-за клеящего вещества, которое влияет на сами скульптуры.
Рене Митчелл, пресс-секретарь мэрии Бенда, сообщила, что администрация поддерживает желание жителей посмеяться и украсить статуи, но призывает делать это так, чтобы не повредить скульптуры. Она также извинилась за тяжеловесную интонацию первоначального поста.
На данный момент Бенд потратил уже 1 500 долларов на то, чтобы демонтировать выпученные глаза с семи скульптур из восьми, которые подверглись «улучшениям». Скульптуру с фениксом, по словам Рене, теперь придется полностью перекрасить, чтобы воссоздать изначальный вид.
Жители, тем временем, восхищаются творческим подходом неизвестного, который приклеил глаза. «Жду не дождусь, что он придумает в следующий раз — может, уже на новогодние праздники?» — пишет еще один комментатор.
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