В столице Канады появился «ночной» мэр

В Канаде есть много популярных городов — Торонто, Монреаль, Ванкувер, но только не Оттава. Столица страны местными считается не слишком интересным местом — один из бывших министров даже говорил, что «лучшее, что есть в этом городе — поезд до Монреаля». Городские власти решили, что ситуацию пора менять, и назначили специального чиновника, который займется развитием ночной жизни города.