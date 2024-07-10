В столице Канады появился «ночной» мэр

В Канаде есть много популярных городов — Торонто, Монреаль, Ванкувер, но только не Оттава. Столица страны местными считается не слишком интересным местом — один из бывших министров даже говорил, что «лучшее, что есть в этом городе — поезд до Монреаля». Городские власти решили, что ситуацию пора менять, и назначили специального чиновника, который займется развитием ночной жизни города.
Первый «ночной мэр» Матьё Гронден заступил на службу месяц назад и намерен сделать город веселее. Власти решились на такой нетипичный шаг, выяснив, что ночные доходы в городе составляют всего 30% от дневных.
Аналогичные должности уже существуют в Лондоне и Амстердаме, а в этих городах с ночной жизнью, кажется, все в порядке.
На самом деле, объясняет Гронден газете Ottawa Citizen, репутация Оттавы уже не соответствует реальности: сейчас здесь уже куда больше концертов и музыкальных коллективов, чем 25 лет назад. Гронден, много лет увлекающийся местной музыкой, уверен, что ситуацию получится исправить, и город станет привлекательной точкой для любителей концертов, баров и дискотек.
Некоторых жителей Оттавы, впрочем, такое упорное желание городских властей развивать ночную жизнь удивляет. Куратор местной галереи Джейсон Сен-Лоран уверен, что любители искусства все равно продолжат вкладывать деньги в Монреаль. А музыкальный промоутер Рэйчел Уэлдон недоумевает, почему такую задачу взвалили на плечи лишь одного человека.
Рэйчел поясняет, что при текущем уровне жалоб на вечерний шум и запрете на продажу алкоголя после двух часов ночи, все равно никаких результатов добиться не выйдет. А, если план властей сработает, и в центре города станет жить и развлекаться на 40 000 человек больше, поток жалоб только усилится.
Сейчас Оттава — тихий и «размазанный» по большой территории город. По площади он больше, чем Торонто, Ванкувер и Монреаль вместе взятые, а численность населения здесь втрое меньше, чем в одном Торонто. Это уже сформировало у жителей определенные ожидания — например, все давно привыкли, что в городе тихо и спокойно.
Большинство горожан работают далеко от дома, и на работу ездят на автомобиле — общественный транспорт тут очень дорогой. После пандемии многие и вовсе перешли на удаленную работу. Все это не способствует скоплению людей в центре города, которые готовы были бы, скажем, выпить, послушать музыку и поехать домой на автобусе или такси.
В итоге за желанием оживить город идет понимание, что его надо вообще перепланировать, объясняет президент Канадского института урбанистики Мэри Роу. Вместе с торговой палатой Оттавы Мэй представила грандиозный план по созданию 50 тысяч рабочих мест в центре города — это поможет и выправить безработицу, и улучшит общую обстановку, считает она.
Проект обойдется в 500 миллионов долларов, но неизвестно, пройдет ли он слушания — ведь в таком случае город направит много инвестиций именно в центр, а большинство членов городской думы представляют сельские и пригородные участки, которых больше волнует, как будут развивать их.
В результате Матьё Грондену придется разобраться не только с популярностью местных групп, но и с зонированием, градостроительным планом, слушаниями по проекту и запретом на продажу алкоголя. Пока, впрочем, «ночной мэр» полон оптимизма и предлагает всем горожанам сделать самое простое: сходить как-нибудь вечером в бар.
По крайней мере одной жительнице Канады все усилия мэра точно не нужны: ее организм и так непрерывно вырабатывает алкоголь, хотя на вечеринку такая жизнь не слишком похожа.
Георгий Мазуркевич