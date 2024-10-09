В Стокгольме объявят лауреата Нобелевской премии по химии

До самого последнего момента никто, кроме членов соответствующих комитетов, не знает фамилий ученых, номинированных на премию. Все подробности решений нобелевских комитетов хранились в тайне, и лишь в 1974 году Нобелевский фонд объявил, что закрытыми останутся только архивы за последние 50 лет. Теперь на сайте Нобелевского фонда опубликованы списки, из которых можно узнать о претендентах на награду и о тех, кто принял участие в их номинации с 1901 по 1973 год.