В Стокгольме объявят лауреата Нобелевской премии по химии

Награда может быть присуждена авторам статей, опубликованных в рецензируемых изданиях. Открытие должно быть существенным и признанным всем мировым научным сообществом, поэтому экспериментаторы получают премию чаще теоретиков, а теоретики — лишь за признанное объяснение известного явления и зачастую вместе с экспериментатором, подтвердившим теорию.
По оценкам компании Clarivate, основанным на рейтинге цитируемости исследователей, премию в области химии могут получить американец Дэвид Бейкер, а также британцы Джон Джампер и Демис Хассабис «за вклад в прогнозирование и проектирование трехмерных структур и функций белков». Речь идет о создании программы AlphaFold, которая расшифровывает трехмерные структуры белков на основе аминокислотных последовательностей, выполняет функцию поиска, обеспечивая мгновенный доступ к прогнозируемым моделям.
Претендентом на премию назван и японец Казунари Домен «за фундаментальные исследования фотокатализаторов для расщепления воды и создание систем производства водорода за счет солнечного света». Лауреатами могут также стать американец Роберто Кар и итальянец Микеле Парринелло «за метод Кар-Парринелло для расчета ab initio (обоснование какого-либо явления из естественных законов природы без привлечения дополнительных моделей — прим. ТАСС) молекулярной динамики, революцию в вычислительной химии». Метод ученых используется для анализа поведения атомов и молекул, он позволяет моделировать динамику их взаимодействия на основе уравнений квантовой механики для электронов. Он может применяться к системам, состоящим из нескольких десятков или сотен атомов, с временными рамками доступа порядка десятков пикосекунд.
Шведские эксперты не исключают, что премия может достаться ученым, работающим в области биомаркеров, которые вносят значительный вклад в раннюю диагностику и лечение, например, деменции. Лауреатами могут стать исследователи климата, например американец Пол Анастас за его новаторскую работу в области так называемой зеленой химии, целью которой является разработка безвредных и экологически чистых веществ.
Лауреаты 2023 года
Нобелевская премия в области химии 2023 года была присуждена «за открытие и синтез квантовых точек». Ее лауреатами стали американцы Мунги Бавенди и Луис Брюс, а также советский и российский физик Алексей Екимов. Брюс и Екимов независимо друг от друга синтезировали квантовые точки, а Бавенди сыграл важную роль в дальнейшем изучении свойств этих наноструктур. Премия за эти исследования давно ожидалась специалистами этой области.
Квантовые точки уже широко применяются в самых различных областях — от биомедицины до опто- и наноэлектроники. Открытие нобелевских лауреатов может применяться в создании квантовых компьютеров, для повышения вычислительной мощности суперкомпьютеров и качества диагностики медицинских приборов.
Выдвижение кандидатов
Кандидатов на получение награды до конца сентября выдвигают члены Шведской королевской академии наук и нобелевских комитетов, лауреаты премии, а также профессора университетов северных стран.
До самого последнего момента никто, кроме членов соответствующих комитетов, не знает фамилий ученых, номинированных на премию. Все подробности решений нобелевских комитетов хранились в тайне, и лишь в 1974 году Нобелевский фонд объявил, что закрытыми останутся только архивы за последние 50 лет. Теперь на сайте Нобелевского фонда опубликованы списки, из которых можно узнать о претендентах на награду и о тех, кто принял участие в их номинации с 1901 по 1973 год.
С 1901 года премию по химии присуждали 115 раз, ее удостоились 194 человека. В силу различных причин ученые в этой области не получали награды в 1916, 1917, 1924, 1933 и 1940−1942 годах. Самым молодым из лауреатов стал в 1935 году Фредерик Жолио-Кюри из Франции (35 лет), который был удостоен награды вместе с женой Ирен «за выполненный синтез новых радиоактивных элементов». Самый возрастной обладатель награды — Джон Гуденоф. В 2019 году 97-летний Гуденоф получил премию за участие в разработке литийионных аккумуляторов. Он также является старейшим лауреатом во всех номинациях.
В 1956 году премию за исследование механизма химических реакций совместно с англичанином Сирилом Норманом Хиншелвудом получил русский и советский физикохимик Николай Семенов (1896−1986).
Вручение премии
Нобелевскую премию с 1901 года вручали 621 раз. Лауреатами стали 1 тыс. человек и организаций.
Вручение награды состоится 10 декабря, в день смерти Альфреда Нобеля. Церемония проходит в Стокгольмской филармонии, где на украшенной цветами сцене из рук короля Карла XVI Густава лауреаты получают золотую медаль с портретом учредителя премии и диплом.
Размер денежной составляющей Нобелевской премии в каждой номинации в 2024 году составит 11 млн крон ($1,09 млн).