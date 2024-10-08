В Стокгольме назовут лауреата Нобелевской премии по физике

С 1901 года Нобелевскую премию вручали 621 раз. Лауреатами стала 1 тыс. человек и организаций. Премия в области физики присуждалась 117 раз, ее получили 225 человек.
Имена лауреатов держатся в строжайшем секрете до момента их оглашения. Компания Clarivate с 2002 года пытается спрогнозировать, кто получит награды, основываясь на рейтинге цитируемости ученых. В этом году она прочит премию «за новаторский теоретический и экспериментальный вклад в физику двухслойного графена с магическим углом и связанных с ним муаровых квантовых устройств» трем ученым — израильтянину Рафи Бистрицеру, а также Пабло Харильо-Эрреро и Аллану Макдональду из США.
В списке возможных кандидатов также британец Дэвид Дойч и американец Питер Шор, которым премия может достаться «за революционный вклад в квантовые алгоритмы и вычисления». Еще один возможный претендент — швейцарец Кристоф Гербер «за изобретение и применение атомно-силового микроскопа».
Шведские эксперты полагают, что высокой награды на этот раз достойны исследователи метаматериалов Джон Пендри и Дэвид Смит, которые произвели революцию в понимании материалов, создав структуры с уникальными электромагнитными свойствами. Также называются имена израильтянина Якира Ааронова и британца Майкла Берри, которые открыли квантовые феномены — эффект Ааронова и фазу Берри.
Лауреаты 2023 года
В прошлом году премия по физике была присуждена франко-американцу Пьеру Агостини, венгеро-австрийскому ученому Ференцу Краусу и француженке Анн Л’Юилье «за экспериментальные методы, которые продуцируют аттосекундные световые импульсы для изучения движения электронов в материи». Разработка аттосекундных лазеров и их использование для наблюдений за поведением электронов позволит ученым создать новые, более эффективные подходы для ведения наблюдений при помощи электронных микроскопов.
Лауреатами Нобелевской премии в этой области россияне становились 10 раз — чаще, чем в других областях. В частности, в 2003 году Алексей Абрикосов и Виталий Гинзбург совместно с британцем Энтони Леггеттом получили награду «за новаторский вклад в теорию сверхпроводников». Нобелевский лауреат 2000 года Жорес Алферов удостоен премии за разработку концепции полупроводниковых гетероструктур и ее использование в оптоэлектронике и электронике высоких скоростей. В 2010 году награду за создание тончайшего в мире материала — графена — получили работающие ныне в Великобритании воспитанники российской научной школы Андрей Гейм и Константин Новоселов.
Нобелевские премии по физике и химии, согласно действующим правилам, могут быть присуждены лишь авторам статей, опубликованных в рецензируемых изданиях. Кроме того, открытие должно быть действительно существенным и признанным мировым научным сообществом. Поэтому экспериментаторы получают награды чаще теоретиков. Теоретики же могут претендовать на премию лишь за признанное объяснение известного явления.
Нобелевский комитет старается давать премии только в том случае, если их присуждение не вызовет противоречий и споров. Поэтому награды редко вручают в тех областях физики, в которых сложно выбрать одного или нескольких ученых, внесших наибольший вклад в развитие того или иного направления.
Вручение премии
Самым молодым лауреатом в области физики (в 1915 году) стал Лоренс Брэгг из Австралии (25 лет), который вместе со своим отцом Уильямом Генри Брэггом получил награду за работы по изучению кристаллов с помощью рентгеновских лучей. Самый возрастной лауреат — американец, пионер в области создания оптических ловушек Артур Эшкин, который был удостоен награды в 96 лет в 2018 году.
Вручение награды состоится 10 декабря — в день смерти Альфреда Нобеля. Церемония проходит в Стокгольмской филармонии, где на украшенной цветами сцене из рук короля Карла XVI Густава лауреаты получают золотую медаль с портретом учредителя премии и диплом.
Размер денежной составляющей Нобелевской премии в каждой номинации составит 11 млн крон ($1,09 млн).