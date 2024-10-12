В стиле фьюжн: как обновляется грузинская кухня

Шеф-повар ресторана Bagebi Никита Верченко экспериментирует как с популярными, так и со старинными рецептами грузинских блюд, переосмысливая их в новом формате в том числе с подключением техник и продуктов из других кулинарных традиций. Все его угощения сохраняют связь с оригинальным первоисточником, но с точки зрения эстетики предстают в совершенно новой авторской подаче. Один из ярких примеров — халия, которая в вариации Верченко делается не из цыпленка, а из утки. Для этого утиную грудку сначала маринуют с грузинскими специями и подготавливают в су-виде, а затем запекают в пергаменте для копчения и подают с клюквенным ткемали со спаржей и шпинатом.