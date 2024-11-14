В Steam вышел «Симулятор Обнимания Березы»

Новая игра появилась в онлайн-магазине компьютерных игр Steam 8 ноября.
В самом магазине симулятор описан как «аутентичный опыт обнимания родных березок от первого лица». В игре звучит музыка из песни «Во поле береза стояла», а еще, судя по промо-материалам, можно лежать на лавке в избе, гулять по лесу и, конечно, обнимать березы.
Разработчики уверены, что игра особенно понравится тем, кто сейчас находится вдали от родины и «скучает по родным березкам» и обещают «ностальгический и медитативный опыт, нацеленный на расслабление и умиротворение».
В игре обещают открытый мир с видом от первого лица, а также возможность обнять каждую березу, которую увидит игрок.
Судя по информации в магазине, для разработчика эта игра стала дебютом, а вот издательство Kavkaz Sila Games, выпустившее симулятор, уже не в первый раз берется за игры, воспроизводящие яркие повседневные практики, хорошо знакомые жителям постсоветского пространства: в их послужном списке, среди прочего, есть симулятор поездки в плацкартном вагоне и симулятор сидения у подъезда.
Стоимость игры сейчас составляет 0,74 доллара (примерно 80 рублей с учетом комиссии), а с 22 ноября вырастет до 0,99 доллара.
Ранее рассказывали, что, по мнению ученых, компьютерные игры улучшают когнитивные способности мозга — возможно, поиграй они в этот симулятор, ученые бы добавили, что игры еще и лечат душу.