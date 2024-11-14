В Steam вышел «Симулятор Обнимания Березы»

Судя по информации в магазине, для разработчика эта игра стала дебютом, а вот издательство Kavkaz Sila Games, выпустившее симулятор, уже не в первый раз берется за игры, воспроизводящие яркие повседневные практики, хорошо знакомые жителям постсоветского пространства: в их послужном списке, среди прочего, есть симулятор поездки в плацкартном вагоне и симулятор сидения у подъезда.