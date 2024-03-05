В Ставрополе разработали методику для оценки эмоционального состояния человека

СТАВРОПОЛЬ, 5 марта. /ТАСС/. Ученые из Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) разработали компьютерную методику для диагностики эмоционального состояния человека. Она позволяет определить уровень осознания своих эмоций и выявить негативные мысли, сообщили журналистам в пресс-службе вуза.
«Методика, разработанная научной группой кафедры общей психологии и психологии личности СКФУ, представляет собой электронное тестирование, которое поможет определить, насколько хорошо человек понимает свои эмоции и чувства, есть ли у него какие-либо негативные мысли или установки, которые мешают переживать эмоции», — говорится в сообщении.
Сотрудники федерального университета также занимаются разработкой веб-приложения для решения прогностических задач мониторинга состояний эмоционального здоровья человека. Возможности программы включают удаленное проведение опросов, просмотр результатов в удобном графическом формате и оперативную обработку данных.
«Новая методика имеет широкий спектр применения в психологии, медицине, образовании и других смежных направлениях. Уверен, что данная разработка внесет значительный вклад в развитие профильной науки», — пояснил ректор СКФУ Дмитрий Беспалов, слова которого приводятся в пресс-релизе.
В пресс-службе вуза подчеркнули, что данная разработка также будет доступна для использования практикующим психологам. С ее помощью они смогут проводить оценку эмоционального состояния своих клиентов и определения возможных проблем, которые могут привести к эмоциональным расстройствам.