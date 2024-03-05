В Ставрополе разработали методику для оценки эмоционального состояния человека

«Методика, разработанная научной группой кафедры общей психологии и психологии личности СКФУ, представляет собой электронное тестирование, которое поможет определить, насколько хорошо человек понимает свои эмоции и чувства, есть ли у него какие-либо негативные мысли или установки, которые мешают переживать эмоции», — говорится в сообщении.