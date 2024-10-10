В старейшую надвратную церковь России впервые пустили туристов

Как сообщили в пресс-службе музея, данная церковь — первая на Руси, посвященная почитаемому подвижнику. Она построена архиепископом Ионой в 1459—1460 годах. Сразу после возведения ее расписали. И это один из наиболее ранних сохранившихся на Руси надвратных храмов.
Он не предназначался для массовых служб. Здесь служил Владыка. И традиция сохраняется и поныне: два раза в год проходят службы — летом и осенью, в День памяти преподобного Сергия Радонежского.
В Великом Новгороде — это один из двух храмов с монументальной живописью XV века. В данной церкви сохранились надалтарная арка, жертвенник, дьяконник, орнаменты, розетки. Но самое уникальное и ценное — впервые запечатленное житие Сергия.
Эта живопись занимала северную и западную стены, но в XIX веке храм перестроили. И планировали вообще закрасить всю монументальную живопись. Она сохранилась благодаря стараниям новгородского краеведа и археолога Василия Степановича Передольского. По его предложению житийный цикл сняли и перенести на гипсовую основу. Фрески передали в Новгородский музей.
Однако в годы Великой Отечественной войны многие части жития пропали. Остались лишь фрагменты: Рождество, Успение, приобщение Сергия божественным огнем и сцена, где преподобному даруют воду.