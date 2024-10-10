В старейшую надвратную церковь России впервые пустили туристов

Как сообщили в пресс-службе музея, данная церковь — первая на Руси, посвященная почитаемому подвижнику. Она построена архиепископом Ионой в 1459—1460 годах. Сразу после возведения ее расписали. И это один из наиболее ранних сохранившихся на Руси надвратных храмов.