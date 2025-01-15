В Starbucks запретили пользоваться туалетом тем, кто ничего не купил

В 2018 году Starbucks, одна из самых известных международных сетей кофеен, ввела новое правило: теперь в заведениях сети можно было сидеть и ходить в туалет всем желающим, независимо от того, купили они что-то или нет. Спустя 6 лет компания решила отменить это правило и вернуться к старым порядкам: тех, кто не готов тратить деньги, в заведениях не ждут.