В Starbucks запретили пользоваться туалетом тем, кто ничего не купил

В 2018 году Starbucks, одна из самых известных международных сетей кофеен, ввела новое правило: теперь в заведениях сети можно было сидеть и ходить в туалет всем желающим, независимо от того, купили они что-то или нет. Спустя 6 лет компания решила отменить это правило и вернуться к старым порядкам: тех, кто не готов тратить деньги, в заведениях не ждут.
Про новую политику написала газета The Guardian. Пресс-служба компании объяснила новую политику так: «мы хотим, чтобы всем посетителям было уютно и комфортно в наших заведениях».
Правила 2018 года были приняты в результате инцидента в Филадельфии: тогда управляющий кафе не разрешил двум чернокожим мужчинам воспользоваться туалетом бесплатно и вызвал полицию, которая арестовала мужчин.
Тогда мэрия города обвинила компанию в расовой дискриминации. В результате Starbucks ввела новый регламент, а все сотрудники пошли курсы переподготовки в области расовой толерантности.
Новые правила — результат работы нового генерального директора компании Брайана Никкола, и причина, по которой они появились, очень простая: прибыль. Согласно финансовому отчету за прошлый год, компания, располагающая 36 тысячами заведений в 84 странах мира, работала в убыток.
Чтобы увеличить продажи, в кофейнях также серьезно изменят меню: оно станет проще, оттуда уберут сложные запутанные позиции, а все сотрудники Starbucks по будут обязаны пройти трехчасовое обучение новым правилам перед началом рабочего дня 27 января.
По новым правилам интернет и туалеты в кофейнях будут доступны только тем, кто что-нибудь купит — хотя по правилам компании можно разрешить посетителям воспользоваться и тем и другим до непосредственного совершения покупки.
Руководство сети надеется, что так кофейни избавятся от людей, которые привыкли проводить там время бесплатно и негативно влияют на атмосферу в кофейнях: пристают к посетителям, угрожают им, употребляют принесенный с собой алкоголь, курят сигареты и вейпы, а также выпрашивают у посетителей деньги (хочется верить, не все вышеперечисленное одновременно).
В рамках шага навстречу покупателям кофейни обещают бесплатно подливать горячий и холодный кофе к уже купленным напиткам. Так, по словам Никкола, «в Starbucks теперь будут проводить время те, кто хочет проводить его именно в Starbucks».
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