В станице Галюгаевской заметили «помятый» памятник Сталину

Все началось с того, что местный telegram-канал с небольшим количеством подписчиков опубликовал фотографии творения, после чего пользователи начали шутить над каменным вождем. «Скажите мне, Киса, как художник художнику: вы рисовать-то умеете?», «Настолько крипово, что даже прикольно», «Интересно, что бы со всей станицей сделал Сталин, если бы увидел это», — прокомментировали пост.