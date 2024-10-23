В станице Галюгаевской заметили «помятый» памятник Сталину

Пользователи соцсетей обратили свое внимание на необычный арт-объект в станице Галюгаевской (Ставропольский край): в одном из дворов заметили «помятый» памятник Сталину. И хотя скульптуру установили семь лет назад, внимание она привлекла только сейчас.
Все началось с того, что местный telegram-канал с небольшим количеством подписчиков опубликовал фотографии творения, после чего пользователи начали шутить над каменным вождем. «Скажите мне, Киса, как художник художнику: вы рисовать-то умеете?», «Настолько крипово, что даже прикольно», «Интересно, что бы со всей станицей сделал Сталин, если бы увидел это», — прокомментировали пост.
Глава администрации Курского муниципального округа Павел Бабичев не остался в стороне и отметил, что памятник, вероятно, был неудачно перекрашен, ведь прежде он не привлекал такого внимания.
Тем временем в КПРФ памятник оценили положительно. Ющенко Александр Андреевич, пресс-секретарь Геннадия Зюганова заявил, что «это народный порыв», а монумент сделали местные деятели искусства своими руками, поэтому не следует «копаться в вопросах эстетичности и художественного оформления».
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