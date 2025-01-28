В Стамбуле собака принесла ветеринарам своего больного щенка

В Стамбуле (Турция) бездомная собака принесла своего больного новорожденного щенка к парадному входу ветеринарной клиники «Бейликдузу Альфа», — пишет People.
Сообщается, что собака, которой специалисты ветклиники дали кличку «Мама», пришла в дождливый день, осторожно держа в зубах новорожденного щенка. Один из сотрудников подумал, что малыш умер, поэтому забрал его у матери, но перед этим на всякий случай проверил сердцебиение.
Когда ветеринар услышал слабый сердечный ритм, он отнес щенка внутрь, чтобы провести обследование. Предварительно щенку сделали укол адреналина, а после начали согревать феном, так как он совсем озяб. Пока врачи спасали жизнь новорожденного, Мама стояла неподалеку и наблюдала за происходящим.
Сотрудники ветклиники «Бейликдузу Альфа» рассказали, что щенка удалось спасти. Более того, когда Мама воссоединилась с малышом, она решила, что этим людям можно доверять и принесла своего второго щенка, которого ветеринары также выходили.
В настоящее время о животных заботятся в клинике. Люди, узнавшие об удивительной истории, надеются, что Мама со щенками скоро поправится и их разрешат приютить.
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