В Стамбуле собака принесла ветеринарам своего больного щенка

Сообщается, что собака, которой специалисты ветклиники дали кличку «Мама», пришла в дождливый день, осторожно держа в зубах новорожденного щенка. Один из сотрудников подумал, что малыш умер, поэтому забрал его у матери, но перед этим на всякий случай проверил сердцебиение.