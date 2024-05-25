В Стамбуле после реставрации открыли Галатскую башню

При реставрационных работах, как отметило Минтуризма Турции, на башне были сохранены гнезда перелетных птиц, число которых достигает 400. «Реставрационные работы были организованы таким образом, чтобы защитить наше культурное наследие, гнезда стрижей и принимать посетителей. В них участвовали профессиональные альпинисты. Галатская башня с 25 мая вновь открывается для посетителей, в час в нее контролируемо будут допускаться максимум 100 человек», — говорится в сообщении.