В США живому человеку впервые успешно пересадили почку свиньи

В США впервые успешно пересадили генетически модифицированную почку свиньи живому человеку, сообщается на сайте госпиталя в Массачусетсе (Massachusetts General Hospital). Операция продлилась четыре часа.
Почку получили от свиньи-донора из Кембриджа. Для улучшения совместимости из генома свиньи при редактировании были удалены пагубные гены животного и добавлены определенные человеческие гены. Кроме того, ученые инактивировали эндогенные ретровирусы свиньи-донора, чтобы исключить возможность заражения ими человека. Всего было сделано 69 правок.
Пациент — 62-летний Ричард Слейман. У него была диагностирована терминальная стадия болезни почек. Кроме того, он уже много лет живет с сахарным диабетом второго типа и гипертонией. Ричард Слейман 11 лет числится пациентом местного центра трансплантологии. В декабре 2018 года ему пересадили почку от умершего человека, до этого он семь лет был на диализе. Через пять лет пересаженная почка начала отказывать. В мае 2023 года Ричарду Слейману вновь стали проводить диализ. Тогда же он столкнулся с осложнениями — ему приходилось каждые две недели удалять тромбы. По его подсчетам, он перенес от 30 до 40 таких вмешательств, добавляют в CNN.
В 2023 году американские хирурги провели опыт по пересадке «отредактированной» почки умершему человеку. 58-летний пациент, у которого была констатирована смерть мозга, с согласия родных был введен в эксперимент и поддерживался с помощью ИВЛ. Пересаженная почка функционировала в его теле 61 день.
Как отметили CNN, случай Ричарда Слеймана — третья пересадка органов свиньи живому человеку. В первых двух случаях пациентам были трансплантированы сердца.
58-летний Лоренс Фосетт прожил «почти шесть недель» после трансплантации. Он умер 30 октября 2023 года. У него была терминальная стадия сердечной недостаточности, и его признали непригодным для обычной пересадки человеческого сердца.
Первым пациентом, которому пересадили сердце свиньи, стал 57-летний Дэвид Беннетт. После трансплантации мужчина прожил восемь недель и четыре дня. Он скончался 8 марта 2022 года.