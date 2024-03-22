В США живому человеку впервые успешно пересадили почку свиньи

Пациент — 62-летний Ричард Слейман. У него была диагностирована терминальная стадия болезни почек. Кроме того, он уже много лет живет с сахарным диабетом второго типа и гипертонией. Ричард Слейман 11 лет числится пациентом местного центра трансплантологии. В декабре 2018 года ему пересадили почку от умершего человека, до этого он семь лет был на диализе. Через пять лет пересаженная почка начала отказывать. В мае 2023 года Ричарду Слейману вновь стали проводить диализ. Тогда же он столкнулся с осложнениями — ему приходилось каждые две недели удалять тромбы. По его подсчетам, он перенес от 30 до 40 таких вмешательств, добавляют в CNN.