В США женщина родила чужого ребенка по ошибке врачей при ЭКО

В январе Мюррей сделала ДНК-тест, который подтвердил ее опасения — младенец не приходится ей генетическим родственником. Ее адвокаты уведомили о результатах исследования CFS в феврале. В марте клиника признала ошибку и сообщила биологическим родителям новорожденного о произошедшем инциденте. Пара подала в суд на Мюррей, и женщине пришлось отдать им ребенка, несмотря на то, что за пять месяцев после родов она успела привязаться к младенцу и хотела оставить его себе.