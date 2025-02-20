В США женщина родила чужого ребенка по ошибке врачей при ЭКО

38-летняя Кристена Мюррей из города Саванна (штат Джорджия, США) подала в суд на клинику по лечению бесплодия Coastal Fertility Specialists (CFS) из-за того, что якобы по врачебной ошибке ей подсадили эмбриона другой пары и она родила чужого ребенка, пишет ABC News.
В публикации уточняется, что женщина — светлокожая блондинка, она выбрала донора спермы с такой же светлой кожей и голубыми глазами, как и у нее. Роды прошли в декабре 2023 года, появившийся на свет ребенок — афроамериканец, поэтому истица сразу заподозрила, что при ЭКО произошла какая-то ошибка.
В январе Мюррей сделала ДНК-тест, который подтвердил ее опасения — младенец не приходится ей генетическим родственником. Ее адвокаты уведомили о результатах исследования CFS в феврале. В марте клиника признала ошибку и сообщила биологическим родителям новорожденного о произошедшем инциденте. Пара подала в суд на Мюррей, и женщине пришлось отдать им ребенка, несмотря на то, что за пять месяцев после родов она успела привязаться к младенцу и хотела оставить его себе.
С тех пор ставшая по неволе суррогатной матерью американка не видела рожденного ею ребенка. Передачу младенце биологическим родителям она назвала самым тяжелым днем в своей жизни.
Мюррей утверждает, что не знает, что стало с ее эмбрионом и был ли он по ошибке пересажен другой женщине. Она надеется, что у нее еще есть шанс стать матерью, и проходит лечение в другой клинике.
Иск против CFS и некоторых ее сотрудников подавался юридической компанией Peiffer Wolf Carr Kane Conway & Wise. Ответчиков в том числе обвиняют в грубой халатности. Адвокаты добиваются получить через суд компенсацию в размере $75 тыс. и оплату различных издержек.
При обычной процедуре ЭКО для выращивания зрелых яйцеклеток женщине вводят высокие дозы гормонов, которые вызывают суперовуляцию. Полученные яйцеклетки забирают и оплодотворяют в лаборатории. Далее жизнеспособный эмбрион (иногда их бывает и два) подсаживают женщине.
В декабре 2024 года биотехнологическая компания Gameto заявила, что на свет появился первый в мире ребенок, зачатый при помощи новой технологии Fertilo. По утверждениям Gameto, новый метод безопаснее для женщины и доступнее, чем обычное ЭКО.
При Fertilo для выращивания женских клеток до нужного состояния применяют искусственные яичники. Таким образом процесс созревания протекает в лабораторных условиях без проведения сильной гормональной стимуляции пациентки. Далее, как и при стандартном ЭКО, яйцеклетки оплодотворяют или замораживают для последующего использования.