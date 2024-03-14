В США женщина нашла своего пропавшего 7 лет назад кота

Жительница американского штата Джорджия нашла своего кота спустя семь лет после пропажи. Как оказалось, все эти годы линкс-пойнт провел в приюте для бездомных, который находится менее чем в 2 км от дома хозяйки. Об этом пишет издание Upi.
Женщина по имени Лиз Гиллеспи назвала кота в честь звезды баскетбола Кевина Дюранта и очень любила своего питомца, однако около семи лет назад он исчез. Поскольку американка живет рядом с лесом, то долгое время считала, что кота могли растерзать дикие хищники. «У меня не было никакой надежды», — призналась она.
Однако спустя семь лет после пропажи женщине позвонили из приюта, находившегося всего в нескольких километрах от ее дома. Оказалось, что все это время Кевин жил там, однако в какой-то момент ветеринары обнаружили, что животное было чипировано и установили его принадлежность. Гиллеспи призналась, что «была шокирована», когда ей позвонили и сообщили, что Кевин найден.
Ранее в США также нашли собаку, которая считалась пропавшей семь лет. Животное исчезло в Техасе, а обнаружено было на днях в другом штате — во Флориде. Идентифицировали питомца благодаря микрочипу с данными хозяина. Узнав, что собака жива и невредима, он купил билет до Флориды, и уже через несколько дней воссоединился с любимой собакой.