В США женщина нашла своего пропавшего 7 лет назад кота

Однако спустя семь лет после пропажи женщине позвонили из приюта, находившегося всего в нескольких километрах от ее дома. Оказалось, что все это время Кевин жил там, однако в какой-то момент ветеринары обнаружили, что животное было чипировано и установили его принадлежность. Гиллеспи призналась, что «была шокирована», когда ей позвонили и сообщили, что Кевин найден.