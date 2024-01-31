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В США женщина купила лотерейный билет и выиграла $1 млн

Изначально американка собиралась взять совсем другой билет.
Источник: Freepik

Женщина из США приняла участие в лотерее и выиграла $1 млн (около ₽90 млн). Об этом сообщает местное издание Magnolia State Live.

Победительница приобрела счастливый билет в киоске Blue Sky, находившемся в городе Тупело. Сначала она планировала поучаствовать в лотерее Cash Pop, в которую играет регулярно. Однако потом решила рискнуть и купила за $20 (около $1,8 тыс.) билет новой «Лотерим штата Миссисипи», главный приз в которой составляет $1 млн.

Через несколько часов женщина стерла защитный слой на билете и обнаружила, что стала победительницей. Американка призналась, что все выходные хранила билет при себе, поскольку боялась оставить его дома.

«Это феноменально. Какой замечательный момент для этой женщины и ее семьи. Продажи этой лотереи были очень хорошими, поэтому мы знали, что в любой день главный победитель все равно объявится», — отметил президент лотереи Джефф Хьюитт.

Известно, что в этом году женщина собиралась приобрести новый дом, с выигрышем выполнить эту задачу будет намного проще.

Ранее жительница Великобритании выиграла в лотерею £800 тыс. (около $1,5 млн), однако всего за четыре года растратила все деньги и разочаровалась в выигрыше. По словам британки, крупная сумма денег разрушила ее жизнь и стала для нее «очень удручающим» опытом.