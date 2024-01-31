В США женщина купила лотерейный билет и выиграла $1 млн

Ранее жительница Великобритании выиграла в лотерею £800 тыс. (около $1,5 млн), однако всего за четыре года растратила все деньги и разочаровалась в выигрыше. По словам британки, крупная сумма денег разрушила ее жизнь и стала для нее «очень удручающим» опытом.