В США заявили, что в стране живет самое больное население в мире

Член Верховного суда США Нил Горсач 13 февраля привел Кеннеди-младшего к присяге в качестве нового министра здравоохранения и социальных служб страны. Церемония состоялась в Овальном кабинете Белого дома в присутствии президента США Дональда Трампа. Американский лидер заверил, что Кеннеди-младший является «ярым защитником здоровья детей, свободы слова, демократии и мира». Трамп также отметил, что с каждым годом в США болеет все больше людей, и подчеркнул, что новый министр должен разобраться с этой проблемой.