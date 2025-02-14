В США заявили, что в стране живет самое больное население в мире

«Мы приобретаем 70% лекарственных препаратов на планете. Мы тратим на здравоохранение в два-три раза больше, чем другие страны, но у нас худшие показатели. У нас самое больное население в мире», — сказал он 13 февраля в эфире телеканала Fox News.
По мнению Кеннеди-младшего, исправить ситуацию позволит лишь кардинальное изменение политики американского Минздрава. «Нам нужен тот, кто смог бы сказать: “Я стану разрушителем, я больше не позволю пищевой и фармацевтической индустриям определять политику в области здравоохранения”. Мы передадим политику в сфере здравоохранения в руки людей, которых действительно беспокоит здоровье населения», — добавил министр.
Член Верховного суда США Нил Горсач 13 февраля привел Кеннеди-младшего к присяге в качестве нового министра здравоохранения и социальных служб страны. Церемония состоялась в Овальном кабинете Белого дома в присутствии президента США Дональда Трампа. Американский лидер заверил, что Кеннеди-младший является «ярым защитником здоровья детей, свободы слова, демократии и мира». Трамп также отметил, что с каждым годом в США болеет все больше людей, и подчеркнул, что новый министр должен разобраться с этой проблемой.