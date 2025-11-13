В США завершился самый длинный шатдаун в истории страны. Что пишут СМИ

Демократы в палате представителей злятся на сенаторов-демократов, которые отстранили их от переговоров и сорвали сделку о возобновлении работы правительства после рекордного 43-дневного перерыва. Они злятся на спикера Майка Джонсона за то, что тот всё это время не давал палате представителей заседать из-за того, что они называют «семинедельным оплачиваемым отпуском». И они злятся на то, что после всего этого до сих пор нет четкого пути к выполнению их ключевого требования — продления субсидий на медицинское страхование, срок действия которых истекает в следующем месяце.