В США завершился самый длинный шатдаун в истории страны. Что пишут СМИ

Axios: Трамп подписал законопроект об окончании шатдауна
Вечером 12 ноября президент США Дональд Трамп подписал законопроект о возобновлении работы правительства и официальном завершении 43-дневного перерыва после того, как палата представителей ранее приняла двухпартийный пакет финансирования. Подпись Трампа на законопроекте положила конец самому продолжительному в истории шатдауну, из-за которого тысячи федеральных служащих остались без заработной платы, а предоставление услуг по всей стране было прервано почти на семь недель.
Перед подписанием законопроекта Трамп заявил в окружении улыбающихся республиканских законодателей, включая спикера палаты представителей Майка Джонсона (республиканец от Луизианы), что остановка правительства — «не лучший способ управления страной». Он добавил: «Я надеюсь, мы все согласимся, что правительство больше никогда не должно останавливаться».
Пакет был принят 222 голосами против 209. Его поддержали шестеро демократов, но против выступили два республиканца. Руководство Демократической партии в палате представителей официально выступило против законопроекта, поскольку он не продлевает истекающий срок действия субсидий по закону о доступном медицинском обслуживании. Пакет предусматривает финансирование правительства до 30 января, отменяет сокращения федеральных служащих, произошедшие после 1 октября, и финансирование ключевых агентств до конца финансового года.
Reuters: США сохранят сокращение количества рейсов на 6%
Администрация Трампа заморозила введенное сокращение рейсов в 40 крупных аэропортах на 6% после того, как нехватка авиадиспетчеров резко сократилась за несколько часов до ожидаемого окончания шатдауна. На прошлой неделе Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США распорядилось о сокращении рейсов на 8% 13 ноября и на 10% в 14 ноября, что затронуло только внутренние рейсы. Однако оно решило смягчить позицию после того, как в последние дни резко сократились перебои в работе авиадиспетчеров.
«Удержание в размере 6% останется в силе, пока FAA продолжает оценивать, сможет ли система постепенно вернуться к нормальной работе», — заявили в агентстве. По данным FlightAware, сайта по отслеживанию рейсов, в среду американские авиакомпании отменили 900 рейсов — это наименьшее количество за шесть дней — в соответствии с требованием FAA о сокращении числа рейсов до 6%.
По данным FAA, во вторник отсутствие диспетчеров воздушного движения стало причиной всего 1% задержек по сравнению со средним показателем в 5% до приостановки полетов. В Федеральном управлении гражданской авиации США не хватает примерно 3500 авиадиспетчеров до целевого уровня. Многие работали сверхурочно и по шесть дней в неделю еще до того, как из-за приостановки работы им пришлось работать без оплаты.
Bloomberg: Белый дом приказал уволенным работникам вернуться на работу в четверг
Белый дом отдал распоряжение федеральным служащим вернуться к работе в связи с возобновлением работы правительства после исторического шатдауна, в результате которого около 600 тыс. федеральных служащих были отправлены в неоплачиваемый отпуск, офисы были закрыты, а миллиарды долларов в виде зарплат и выплат были заморожены. Директива была издана после того, как Трамп подписал закон о финансировании.
«В связи с этим ведомства должны принять все необходимые меры для обеспечения своевременного и организованного открытия офисов 13 ноября 2025 года, — говорится в служебной записке административно-бюджетного управления Белого дома, опубликованной в среду. — Сотрудникам, находившимся в неоплачиваемом отпуске из-за отсутствия ассигнований, следует дать указание вернуться на работу 13 ноября».
Многие планы по закрытию учреждений, опубликованные непосредственно перед началом шатдауна, предполагали предоставление сотрудникам дополнительной гибкости в возвращении к работе. Руководителям было рекомендовано разрешить свободное использование накопленного отпуска и компенсационного времени или даже разрешить удаленную работу, от которой администрация Трампа всячески пытается отказаться. Теперь эти планы отменены.
Politico: демократы в конгрессе злятся из-за окончания шатдауна
Демократы в палате представителей злятся на сенаторов-демократов, которые отстранили их от переговоров и сорвали сделку о возобновлении работы правительства после рекордного 43-дневного перерыва. Они злятся на спикера Майка Джонсона за то, что тот всё это время не давал палате представителей заседать из-за того, что они называют «семинедельным оплачиваемым отпуском». И они злятся на то, что после всего этого до сих пор нет четкого пути к выполнению их ключевого требования — продления субсидий на медицинское страхование, срок действия которых истекает в следующем месяце.
Их ярость была очевидна по всему Капитолию в течение 24 часов, предшествовавших решающему голосованию в среду по вопросу возобновления работы правительства, поскольку они подводили итоги долгой, ожесточенной борьбы, которая завершилась без явной победы и оставила многих рвавшимися в бой и не настроенными на компромисс с республиканцами. Такое пессимистичное настроение, скорее всего, сохранится, поскольку в январе приближается очередной срок закрытия, а члены профсоюза надеются каким-то образом достичь двухпартийного компромисса по страховым субсидиям в ближайшие недели.
Выступая перед журналистами перед финальным голосованием в среду, лидер демократического меньшинства в палате представителей Хаким Джеффрис пообещал продолжить борьбу, несмотря на ограниченность процедурных возможностей демократов. Одной из жертв шатдауна стали некогда теплые отношения Джеффриса с Джонсоном, которые по мере обострения противостояния и нарастания недовольства переросли в клевету. Усугубило межпартийную напряженность решение не только не допустить заседания, но и не приводить к присяге конгрессвумен Аделиту Грихальву до окончания приостановки работы правительства.
The Washington Post: что делал Трамп во время шатдауна
В то время как в прошлом другие президенты в основном сосредоточивали свою деятельность на содействии прекращению работы правительств, Трамп посетил шесть стран, выступил на ужине, где каждая порция стоила около $1 млн, запустил масштабный строительный проект в Белом доме и более шести раз играл в гольф. Среди его мероприятий — вечеринка в стиле «Великого Гэтсби» в Мар-а-Лаго накануне запланированной приостановки продовольственной помощи.
Историки утверждают, что повестка дня Трампа за последние 40 с лишним дней представляет собой заметный отход от того, как действовали предыдущие президенты во время приостановки работы правительства, ссылаясь на отсутствие его видимого участия в переговорах по двухпартийному соглашению и беспрецедентное использование его администрацией полномочий исполнительной власти для усиления давления на демократов с целью заставить их уступить требованиям республиканцев.
Среди современных президентов, возглавлявших страну во время шатдауна, Трамп выделяется как единственный, кто отправился за границу, пока конгресс оставался в тупике. Он посетил Израиль, Египет, Катар, Малайзию, Японию и Южную Корею. В ходе этих поездок Трамп подписал несколько торговых соглашений и наблюдал за подписанием двух соглашений о прекращении огня. Он также принял в Белом доме девять международных лидеров, включая генерального секретаря НАТО Марка Рютте и президента Сирии Ахмеда аш-Шараа.