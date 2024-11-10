В США запустят четырехлетний круиз для желающих «сбежать» от Трампа

Об этом пишет Business Insider.
«Если результаты выборов заставили вас задуматься, не покинуть ли США, мы готовы предложить вам свой вариант временного переезда», — заявили организаторы круиза.
Билеты доступны на один, три и четыре года. Каюта на круизном лайнере Villa Vie Odyssey обойдется минимум в $266 тыс. Ожидается, что недовольные Трампом смогут посетить 140 стран мира за время круиза.
Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Трамп по итогам голосования набрал 312 голосов, а Харрис — 226.
Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.